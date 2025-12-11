Analyse Sclessin als omslagpunt? "Ik ben ervan overtuigd dat het goed zal komen"

Sclessin als omslagpunt? "Ik ben ervan overtuigd dat het goed zal komen"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

OH Leuven staat na zeventien wedstrijden met zestien punten op een veertiende plaats. De rode lijn is dankzij een paar goede resultaten van hekkensluiter FCV Dender EH wel dichterbij gekomen. Komt er dan toch wat paniek bij de Leuvenaars?

De kloof tussen OH Leuven en FCV Dender EH is ondertussen nog maar vier punten. En dus moet er toch stilaan wat achteruit gekeken worden aan Den Dreef om grote problemen naar het einde van het seizoen toe te voorkomen.

Met nog een duel op bezoek bij Standard en Cercle Brugge en een thuisduel tegen La Louvière in 2025 is het tijd voor het team om punten te gaan sprokkelen. En dat beseffen ze ook wel bij de Leuvenaars zelf, zoveel is duidelijk.

Belangrijke maand december voor OH Leuven

Na een 1 op 9 in de competitie én de uitschakeling in de Beker van België is het tijd om te oogsten. "Het wordt een belangrijke maand december en dat wisten we", beseft ook Ewoud Pletinckx. "Er zijn belangrijke wedstrijden op komst."

"Standard is een ploeg die ons wel ligt en ook op Sclessin hebben we al mooie wedstrijden gespeeld. We hebben nu vier wedstrijden niet gewonnen, maar de ingesteldheid is er nog. Nu moet gewoon de kwaliteit omhoog."

De overtuiging is er nog bij Ewoud Pletinckx & co

"We maken ons nog geen zorgen. Ik ben ervan overtuigd dat het goed komt", aldus nog Pletinckx in zijn analyse voorafgaand aan de clash met Standard. Vooral aan de efficiëntie zal dan moeten gewerkt worden, lijkt ons.

Lees ook... Standard in de top zes: dit denkt Felice Mazzu ervan

Tegen Zulte Waregem kregen de Leuvenaars andermaal meer dan genoeg kansen om een tweede keer te scoren. Qua expected goals stonden ze met 1,29 veel hoger dan de 0,09 van Zulte Waregem. Maar je moet natuurlijk de kansen afwerken. En geen doelpunten slikken die vermijdbaar zijn.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Standard - OH Leuven live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
OH Leuven
Ewoud Pletinckx

Meer nieuws

Standard in de top zes: dit denkt Felice Mazzu ervan

Standard in de top zes: dit denkt Felice Mazzu ervan

18:00
Hein Vanhaezebrouck houdt zich niet in over Royal Antwerp FC

Hein Vanhaezebrouck houdt zich niet in over Royal Antwerp FC

22:30
🎥 Youri Tielemans maakt 1 van de 94 goals in dolle Europese avond

🎥 Youri Tielemans maakt 1 van de 94 goals in dolle Europese avond

23:00
1
Krakers voor D'Hondt en Laforge: wie fluit de wedstrijd van jouw favoriete club dit weekend?

Krakers voor D'Hondt en Laforge: wie fluit de wedstrijd van jouw favoriete club dit weekend?

21:40
Thibaut Courtois verrast met uitspraak over WK-loting

Thibaut Courtois verrast met uitspraak over WK-loting

22:00
2
Van Crombrugge geeft foutje toe, maar is ook opvallend positief na nederlaag

Van Crombrugge geeft foutje toe, maar is ook opvallend positief na nederlaag

21:20
Extra druk op de match tegen Westerlo? Nieuwe ontgoocheling voor Genk door blunder Van Crombrugge

Extra druk op de match tegen Westerlo? Nieuwe ontgoocheling voor Genk door blunder Van Crombrugge

20:36
Stuurt Club Brugge scouts naar match van Genk voor peperdure speler? Het is menens

Stuurt Club Brugge scouts naar match van Genk voor peperdure speler? Het is menens

21:00
Done deal: RSC Anderlecht plukt pion weg bij JPL-concurrent én haalt nog tweede topper in huis

Done deal: RSC Anderlecht plukt pion weg bij JPL-concurrent én haalt nog tweede topper in huis

20:00
1
Nieuw contract? Waarom de twijfels van Club Brugge over Simon Mignolet er niet minder op zijn geworden

Nieuw contract? Waarom de twijfels van Club Brugge over Simon Mignolet er niet minder op zijn geworden

20:40
"Hij zal lijkbleek zijn na gesprek met mij": Hugo Broos krijgt klacht voor racisme én seksisme in Zuid-Afrika

"Hij zal lijkbleek zijn na gesprek met mij": Hugo Broos krijgt klacht voor racisme én seksisme in Zuid-Afrika

20:20
3
"Mijn grote spits houdt geen bal meer bij": JPL-coach duidt groot probleem, spits reageert

"Mijn grote spits houdt geen bal meer bij": JPL-coach duidt groot probleem, spits reageert

19:20
Grote liefde voorbij? Leko en Baro spreken over hun telefoongesprek, minuten voor persbericht Club

Grote liefde voorbij? Leko en Baro spreken over hun telefoongesprek, minuten voor persbericht Club

19:00
2
De druk bij Club Brugge gaat exponentieel stijgen: "Leko en het bestuur zullen de schaduw van Hayen voelen"

De druk bij Club Brugge gaat exponentieel stijgen: "Leko en het bestuur zullen de schaduw van Hayen voelen"

19:40
D-day voor Thorsten Fink? Hein Vanhaezebrouck en Wesley Sonck laten licht schijnen op Genk

D-day voor Thorsten Fink? Hein Vanhaezebrouck en Wesley Sonck laten licht schijnen op Genk

18:40
Na alle trainerswissels: moet STVV Vrancken dringend een nieuw contract geven?

Na alle trainerswissels: moet STVV Vrancken dringend een nieuw contract geven?

17:40
1
Is het geloof in de top 24 er nog bij Club Brugge? Cruciale factor is bepalend

Is het geloof in de top 24 er nog bij Club Brugge? Cruciale factor is bepalend

18:20
"De beste tijd van zijn trainerscarrière": Vercauteren spreekt lof over Glen De Boeck zaliger

"De beste tijd van zijn trainerscarrière": Vercauteren spreekt lof over Glen De Boeck zaliger

17:20
Vincent Mannaert prijst Rudi Garcia voor lancering van deze twee Rode Duivels

Vincent Mannaert prijst Rudi Garcia voor lancering van deze twee Rode Duivels

17:00
1
"Zelfs niet op amateurniveau": Vanhaezebrouck ziet Club-doelman zwaar in de fout gaan

"Zelfs niet op amateurniveau": Vanhaezebrouck ziet Club-doelman zwaar in de fout gaan

16:30
9
JPL-club doet denken aan werk van Kompany: "Spijtig van de negatieve bijklank"

JPL-club doet denken aan werk van Kompany: "Spijtig van de negatieve bijklank"

16:00
Is de top 24 nog haalbaar? Vanaken ziet reden waarom het met Leko wel kan Reactie

Is de top 24 nog haalbaar? Vanaken ziet reden waarom het met Leko wel kan

15:15
16
Moet Olivier Renard zich zorgen maken? Waarom Anderlecht de sportief directeur van La Louvière ging halen

Moet Olivier Renard zich zorgen maken? Waarom Anderlecht de sportief directeur van La Louvière ging halen

14:40
De deal die Club Brugge zelf niet wil: moet blauwzwart Christian Benteke aantrekken?

De deal die Club Brugge zelf niet wil: moet blauwzwart Christian Benteke aantrekken?

15:30
3
Thomas Foket reageert overduidelijk na basisplek bij RSCA Futures

Thomas Foket reageert overduidelijk na basisplek bij RSCA Futures

15:00
1
Real Housewife Natassia duidelijk over Marc Coucke: "Geloof er niks van" De derde helft

Real Housewife Natassia duidelijk over Marc Coucke: "Geloof er niks van"

14:20
📷 Ideale kerstcadeau: Antwerp geeft supporters de kans om stukje van oude T2 te kopen

📷 Ideale kerstcadeau: Antwerp geeft supporters de kans om stukje van oude T2 te kopen

14:00
20
Degryse denkt te weten waarom Verhaeghe vooraf niet naar Baro belde over Leko

Degryse denkt te weten waarom Verhaeghe vooraf niet naar Baro belde over Leko

13:30
9
'Goudhaantje van Union SG wijst club uit de Premier League af'

'Goudhaantje van Union SG wijst club uit de Premier League af'

12:20
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 11/12: Abdullai

Transfernieuws en Transfergeruchten 11/12: Abdullai

12:00
Mannaert zegt hoever het staat in het conflict tussen De Bilde en de bondscoach

Mannaert zegt hoever het staat in het conflict tussen De Bilde en de bondscoach

13:00
4
"Niet verder laten escaleren": Analist waarschuwt Club Brugge voor eigen fans

"Niet verder laten escaleren": Analist waarschuwt Club Brugge voor eigen fans

12:40
5
'Anderlecht neemt het op tegen Europese topclubs voor nieuwe middenvelder'

'Anderlecht neemt het op tegen Europese topclubs voor nieuwe middenvelder'

12:00
'Genk en Anderlecht vechten met elkaar voor spits'

'Genk en Anderlecht vechten met elkaar voor spits'

11:20
Héél de wereld keek met bewondering naar een Belg: "Hij is de beste van Europa"

Héél de wereld keek met bewondering naar een Belg: "Hij is de beste van Europa"

11:40
4
Steun van Club-supporters voor ontslagen Hayen: vervanger Leko reageert verrassend Reactie

Steun van Club-supporters voor ontslagen Hayen: vervanger Leko reageert verrassend

11:15
5

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 18
Standard Standard 20:45 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 13/12 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/12 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 13/12 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 14/12 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 14/12 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 14/12 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 14/12 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Nelvafrel Nelvafrel over Thibaut Courtois is op zijn hoede voor "makkelijke" loting: "Tweede eindigen kan zelfs beter zijn" Erwin Wille Erwin Wille over Steun van Club-supporters voor ontslagen Hayen: vervanger Leko reageert verrassend Joe Joe over 🎥 Youri Tielemans maakt 1 van de 94 goals in dolle Europese avond Andreas2962 Andreas2962 over Is de top 24 nog haalbaar? Vanaken ziet reden waarom het met Leko wel kan Andreas2962 Andreas2962 over "Zelfs niet op amateurniveau": Vanhaezebrouck ziet Club-doelman zwaar in de fout gaan Andreas2962 Andreas2962 over "Hij zal lijkbleek zijn na gesprek met mij": Hugo Broos krijgt klacht voor racisme én seksisme in Zuid-Afrika Shake spier Shake spier over 📷 Ideale kerstcadeau: Antwerp geeft supporters de kans om stukje van oude T2 te kopen Artevelde Artevelde over Degryse denkt te weten waarom Verhaeghe vooraf niet naar Baro belde over Leko Dirk1897 Dirk1897 over FC Midtjylland - KRC Genk: 0-0 Dirk1897 Dirk1897 over 'Goudhaantje van Union SG wijst club uit de Premier League af' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved