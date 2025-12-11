Sclessin als omslagpunt? "Ik ben ervan overtuigd dat het goed zal komen"

OH Leuven staat na zeventien wedstrijden met zestien punten op een veertiende plaats. De rode lijn is dankzij een paar goede resultaten van hekkensluiter FCV Dender EH wel dichterbij gekomen. Komt er dan toch wat paniek bij de Leuvenaars?

De kloof tussen OH Leuven en FCV Dender EH is ondertussen nog maar vier punten. En dus moet er toch stilaan wat achteruit gekeken worden aan Den Dreef om grote problemen naar het einde van het seizoen toe te voorkomen.

Met nog een duel op bezoek bij Standard en Cercle Brugge en een thuisduel tegen La Louvière in 2025 is het tijd voor het team om punten te gaan sprokkelen. En dat beseffen ze ook wel bij de Leuvenaars zelf, zoveel is duidelijk.

Belangrijke maand december voor OH Leuven

Na een 1 op 9 in de competitie én de uitschakeling in de Beker van België is het tijd om te oogsten. "Het wordt een belangrijke maand december en dat wisten we", beseft ook Ewoud Pletinckx. "Er zijn belangrijke wedstrijden op komst."

"Standard is een ploeg die ons wel ligt en ook op Sclessin hebben we al mooie wedstrijden gespeeld. We hebben nu vier wedstrijden niet gewonnen, maar de ingesteldheid is er nog. Nu moet gewoon de kwaliteit omhoog."

De overtuiging is er nog bij Ewoud Pletinckx & co

"We maken ons nog geen zorgen. Ik ben ervan overtuigd dat het goed komt", aldus nog Pletinckx in zijn analyse voorafgaand aan de clash met Standard. Vooral aan de efficiëntie zal dan moeten gewerkt worden, lijkt ons.



Tegen Zulte Waregem kregen de Leuvenaars andermaal meer dan genoeg kansen om een tweede keer te scoren. Qua expected goals stonden ze met 1,29 veel hoger dan de 0,09 van Zulte Waregem. Maar je moet natuurlijk de kansen afwerken. En geen doelpunten slikken die vermijdbaar zijn.