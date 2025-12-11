Real Housewife Natassia duidelijk over Marc Coucke: "Geloof er niks van"

Natassia Van Kerkvoorde kende in 2025 een opvallend jaar. Door haar deelname aan The Real Housewives of Antwerp werd ze een bekende naam in Vlaanderen. Tegelijk kreeg ze kritiek te verwerken, maar ze benadrukt dat haar echtgenoot Wout Bru haar steeds heeft gesteund.

Bewogen jaar en persoonlijke steun

Van Kerkvoorde trouwde dit jaar met sterrenchef Wout Bru. Ze gaf aan dat zijn aanwezigheid haar houvast biedt in een periode waarin publieke aandacht en reacties intens waren. Voor haar is eerlijkheid belangrijker dan zich achter een masker verschuilen.

In een interview met Het Laatste Nieuws werd haar gevraagd wie zij als Belg van het Jaar ziet. Ze sprak haar waardering uit voor Marc Coucke, die volgens haar veel ondernemingen opricht en werkgelegenheid creëert.

Relatie met Coucke en zijn werk

Van Kerkvoorde benadrukte dat Coucke ook oog heeft voor anderen. Ze verwees naar zijn rol als jurylid in Mijn restaurant, waar hij kandidaten vooruit helpt. “Hij is ook enorm begaan met een ander. Dat zie je ook nu hij jurylid is in 'Mijn restaurant', hij wil die kandidaten echt vooruit helpen.”

Ze gaf aan dat ze Coucke ook persoonlijk kent, aangezien hij samenwerkt met haar echtgenoot in hotel Le Sanglier des Ardennes. Voor haar is het belangrijk dat hij zichzelf blijft en met beide voeten op de grond staat.



Tot slot reageerde ze op de aankondiging dat Coucke het rustiger aan zou doen. “Ik geloofde er sowieso niks van toen hij recent aankondigde dat hij het wat kalmer aan wil gaan doen. Daarvoor is hij te gepassioneerd”, besluit ze met een lach.