Wesley Sonck met grote lof voor Westerlo-jonkie en stevige kritiek richting Anderlecht

KVC Westerlo maakte dit weekend indruk door RSC Anderlecht weg te spelen. Daar mag het ook onder meer Arthur Piedfort voor danken, die een prima indruk naliet. Al was er natuurlijk ook wat te zeggen over hoe paars-wit zich presenteerde.

De manier waarop RSC Anderlecht zich presenteerde in Westerlo was eigenlijk niet om aan te zien: "Je geeft na een halve minuut alle zuurstof aan je tegenstander en zegt dat ze hun spelletje mogen spelen zoals ze willen."

Westerlo won met 4-0 van RSC Anderlecht

"Je zou nooit gedacht hebben dat Westerlo na zo'n twee maanden vier goals zou maken tegen Anderlecht?", vroeg Wesley Sonck zich luidop af in 90 Minutes. Al zag hij ook goede dingen van De Westelse Kemphanen.

Zo had Sonck ooit Arthurt Piedfort - samen met Arthur Vermeeren - onder zijn hoede bij de Belgische nationale jeugdploegen. "Ik was altijd zeer kwaad op hem. Het is iemand uit het jaar 2005 en ik zag dat er meer in zat."

Arthur Piedfort doet de monden openvallen

"Hij speelde bij PSV Eindhoven en dan ben je goed opgeleid. Hij speelde er als centrale verdediger, maar was van opleiding een middenvelder. Ik vond dat hij genoeg kwaliteiten had om op de '6' te spelen en dat vond onze staf ook."



"Soms hadden we wel zoiets van: hoe zit het nu man? Waarom doet hij het nu wel en vorig jaar niet? Zijn voetbal is nu veel beter, hij speelt nu ballen diep zoals op Ferri tegen Gent, ... Het heeft ook te maken met vertrouwen en je goed voelen."