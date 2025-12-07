Datum: 07/12/2025 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 17
Anderlecht wordt door Westerlo "van 't kaske naar de muur" gespeeld: paars-wit was rampzalig
Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Het Kuipje
| 61 reacties
Anderlecht wordt door Westerlo "van 't kaske naar de muur" gespeeld: paars-wit was rampzalig
Foto: © photonews

Winnen van Club Brugge, Union en Genk en dan een rammeling krijgen van Westerlo... Anderlecht, dat is een mysterie verpakt in een enigma. Het broodje van Westerlo was bij de rust al gebakken: 3-0. Na een ontstellend zwakke vertoning van paars-wit, dat al na 39 seconden op achterstand stond.

De regen had alle grinta van de Anderlecht-spelers gespoeld. Druilerig, een doorweekt veld en een goal na 39 seconden. Nee, de omstandigheden voor Anderlecht om er zeven op rij van te maken, waren niet ideaal. Maar het weer konden ze daarvoor niet inroepen als excuus. Die heel vroege achterstand was volledig op het conto van doelman Colin Coosemans te schrijven.

Geklungel en gestuntel in de paars-witte defensie

Die speelde een bal richting De Cat, die er niet bij kon en Piedfort ging er mee aan de haal. Hij dribbelde in en klopte Coosemans kruiselings. De weersomstandigheden dan: die waren geen cadeau voor jongens als Nilson en Camara. Als ze op snelheid zich wilden lanceren, bleef de bal telkens steken in het met water overdekte veld.

De bezoekers hadden het er heel moeilijk mee, de thuisploeg heel wat minder. Terwijl Anderlecht de onzorgvuldigheden opstapelde, was bijna elke tegenprik van Westerlo gevaarlijk. Sakamoto had - na geklungel van Sardella - de 2-0 al aan de voet, maar via de paal hobbelde de bal voorbij het doel. 

3-0 voor de rust, Anderlecht was nergens

Uitstel, maar geen afstel, want even later maakte Sayyadmanesh er na alweer gestuntel in de paars-witte defensie 2-0 van. Nee, dit Anderlecht had niet de grinta en de nauwkeurigheid van de voorbije weken. Verschaeren was niet doortastend genoeg in de duels, Hey was een complete ramp en Cvetkovic zag geen bal. Jungdal moest in de hele eerste helft geen bal pakken. En als de tegenstander Angulo uit de wedstrijd haalt... 

Sakamoto had er opnieuw nog 3-0 van kunnen maken, maar Coosemans redde deze keer. En toch werd er nog gescoord voor de rust. Opnieuw Westerlo, opnieuw Sayyadmanesh, die een penalty omzette na een fout van De Cat op Piedfort. We waren al aan 5 september 1998 aan het denken, toen het 6-0 werd in Het Kuipje.

Anderlecht staat weer met voetjes op de grond

En ja, we waren een dikke tien minuten ver in de tweede helft en Westerlo had al drie goeie kansen gehad. De vierde was weer prijs: 4-0. Reynolds werd voor doel gezet en schoof makkelijk onder Coosemans. "We spelen ze van 't kaske naar de muur", zongen de fans van Westerlo. Tja, het was nog waar ook.

Eigenlijk hadden de forfaitcijfers altijd op het bord moeten staan, want Westerlo had nog een korf kansen, maar die werden gemist. Anderlecht staat weer met beide voetjes op de grond na een geweldige maand november. Tja, als je zo aan een match begint...

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas 90' 7.0 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 10/35 (28.6%)
Meer statistieken
Reynolds Bryan  90' 7.8 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 24/31 (77.4%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Lapage Amando 90' 7.4 -
  • Nauwkeurige passes: 25/28 (89.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
Meer statistieken
Bayram Emin 90' 7.5 -
  • Nauwkeurige passes: 22/29 (75.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Mbamba-Muanda Lucas   45' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 8/8 (100%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Piedfort Arthur 78' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 17/26 (65.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Haspolat Dogucan 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 25/32 (78.1%)
  • Sleutelpasses: 4
Meer statistieken
Alcocer Josimar 86' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 16/24 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Sakamoto Isa A 73' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 14/17 (82.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/3
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Sayyadmanesh Allahyar ⚽ ⚽ 90' 8.1 -
  • Goals: 2
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 16/23 (69.6%)
  • Schoten op doel: 2/5
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Mbamba Lucas 90' -
Nacho Ferri A 78' 7.0 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/16 (62.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Sydorchuk Sergiy 17' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bujupi Eliot 0'  
Cordero Antoñito 0'  
Vaesen Kyan 12' 6.5 -
Meer statistieken
Yow Griffin 4' 6.4  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Rommens Tuur   45' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 15/20 (75%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Vanlangendonck Koen 0'  
Neustädter Roman 0'  
Van Den Keybus Thomas 12' 7.1 -
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 6.1 1
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/19 (15.8%)
Meer statistieken
N'Diaye Moussa 45' 5.7 1
  • Nauwkeurige passes: 18/24 (75%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Hey Lucas 90' 6.5 1
  • Nauwkeurige passes: 49/56 (87.5%)
Meer statistieken
Sardella Killian 90' 6.3 1
  • Nauwkeurige passes: 69/75 (92%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Camara Ilay 69' 5.5 1
  • Nauwkeurige passes: 25/30 (83.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Stroeykens Mario 90' 6.4 1
  • Nauwkeurige passes: 42/51 (82.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
De Cat Nathan 45' 5.9 1
  • Nauwkeurige passes: 18/23 (78.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Verschaeren Yari   90' 6.1 1
  • Nauwkeurige passes: 41/49 (83.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/8 (12.5%)
  • Balverliezen: 22
Meer statistieken
Angulo Nilson 90' 6.8 1
  • Nauwkeurige passes: 39/45 (86.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 3/6 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Cvetkovic Mihajlo 45' 5.8 1
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
Meer statistieken
Bertaccini Adriano 61' 6.0 1
  • Nauwkeurige passes: 3/9 (33.3%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Bank
Saliba Nathan-Dylan 29' 6.2 1
  • Nauwkeurige passes: 25/30 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/3
Meer statistieken
Ilic Mihajlo 0'  
Kikkenborg Mads 0'  
Vazquez Luis 45' 6.3 1
  • Nauwkeurige passes: 8/13 (61.5%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Llansana Enric 45' 6.7 1
  • Nauwkeurige passes: 25/28 (89.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Özcan Yasin 0'  
Maamar Ali 45' 6.3 1
  • Nauwkeurige passes: 30/35 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Degreef Tristan   21' 5.7 1
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Kanate Ibrahim 0'  
Herbeleef Westerlo - Anderlecht

Vooraf

LIVE: Anderlecht moet sleutelen aan succeselftal: basisplaats voor Stroeykens én Verschaeren?

LIVE: Anderlecht moet sleutelen aan succeselftal: basisplaats voor Stroeykens én Verschaeren?

10:15

Anderlecht trekt vanmiddag om 16u naar Westerlo met een reeks zeges op zak, maar coach Besnik Hasi staat voor een lastige puzzel. Een aantal vaste pionnen ontbreekt, waardo...

Jupiler Pro League

 Speeldag 17
La Louvière La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Standard Standard
Union SG Union SG 1-1 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 3-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 4-0 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 2-0 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved