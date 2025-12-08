"Leek alsof de ploeg van Anderlecht meedeed met de boycot"

"Leek alsof de ploeg van Anderlecht meedeed met de boycot"
Foto: © photonews

RSC Anderlecht had een prima zaak kunnen doen in het klassement door te winnen tegen KVC Westerlo. Het werd echter een ongeziene ontnuchtering, want in het Kuipje gingen ze helemaal onderuit: 4-0.

RSC Anderlecht kon profiteren van het puntenverlies van Union SG en de nederlaag van Club Brugge om écht een goede zaak te doen bovenin het klassement. Maar zover kwam het uiteindelijk niet, met dank aan ... Anderlecht zelf.

Boycot van de spelers van Anderlecht?

"Anderlecht had de kans om tweede te worden, om dichter bij leider Union te komen, maar paars-wit liet het volledig afweten. De 4-0-nederlaag in Westerlo doet denken aan die memorabele duels uit het verleden, in het kolkende Kuipje."

"Gisteren waren niet alleen de Anderlecht-fans afwezig door een boycot, het leek alsof de hele ploeg en de staf meededen aan de boycot", aldus Tom Boudeweel streng in zijn analyse voor Sporza over de 4-0 nederlaag van paars-wit.

Topper tussen Anderlecht en STVV

"Een offday, een non-match, een blamage, alles wat een ploeg moet hebben, dat ontbrak, zelfs na drie wissels bij de rust. En dat na 6 overwinningen op een rij: heel bizar. En dan was Westerlo nog niet echt efficiënt."

Lees ook... Bijna iedereen gebuisd: de cijfers van Anderlecht na de vernedering in Westerlo
Volgens Boudeweel is het een gemiste kans om nu al een woordje mee te spreken in het titeldebat. En laat komend weekend een duel tussen Anderlecht en STVV op het programma staan. Een echte topper volgens het klassement, want beide ploegen staan ondertussen op een zakdoek.

