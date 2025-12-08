Westerlo-speler uitblinker tegen Anderlecht... Straks ook tegen Rode Duivels?

Allahyar Sayyadmanesh beleefde tegen Anderlecht zijn beste avond van het seizoen. De Iraanse flankaanvaller scoorde twee keer, maar relativeerde meteen. "Het was vooral dankzij onze sterke teamprestatie en de perfecte analyse van Anderlecht", klonk het.

“We wisten exact wat we moesten doen en iedereen voerde zijn taken tot in de puntjes uit", grijnsde hij. Net als vorige week zette Sayyadmanesh opnieuw een strafschop om, al maakte het hem weinig uit wie trapt. “Diegene die zich goed voelt, neemt zijn verantwoordelijkheid", zei hij. “De vriendschap in ons team is veel belangrijker dan de naam op het scorebord.”

De Iraniër keek ook vooruit naar de moeilijke uitmatch bij Genk. “We mogen nu niet euforisch worden", waarschuwde hij. “We willen ook daar de drie punten pakken.”

Tegen Rode Duivels? Wij gaan voor eerste plaats

Met het WK in aantocht kon Sayyadmanesh niet om de groepsontmoeting met België heen. Het deed hem zichtbaar glunderen. “Natuurlijk hoop ik erbij te zijn", vertelde hij. “Via mijn prestaties bij Westerlo kan ik me in de kijker spelen.”

Zijn ambities zijn duidelijk: Iran wil niet zomaar meedoen. “Of wij mikken op de tweede plaats achter België? Neen, we gaan voor de eerste", zei hij vastberaden. “Je moet altijd het hoogst haalbare nastreven.”

Lees ook... Bijna iedereen gebuisd: de cijfers van Anderlecht na de vernedering in Westerlo›En van de Rode Duivels heeft hij geen schrik. “Ook tegen België zijn we niet kansloos", glimlachte hij. “Of ik ga spioneren? (lacht) Onze bondscoach heeft echt geen spion nodig. We hebben gewoon een sterk team en in elke wedstrijd is de bal rond.”