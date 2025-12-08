Marc Degryse looft revelatie en komt met slecht nieuws voor Gent, Antwerp, en Standard

De strijd om de Champions' Play-offs zou wel eens heel erg spannend kunnen gaan worden. Seizoensrevelatie STVV zal er echter sowieso bij zijn. Toch volgens Marc Degryse, die er helemaal niet meer aan twijfelt.

STVV is volgens Marc Degryse dé revelatie van het seizoen tot dusver. Na een 15 op 15 staan ze ondertussen heel knap op de tweede plaats in de stand. De kloof met het nummer 7 is alweer groter geworden dit weekend.

Springplank voor STVV

"Het is de springplank naar een plaats bij de eerste 6, die hen niet meer kan ontsnappen. Wat een metamorfose", maakt Degryse in Het Laatste Nieuws de vergelijking met vorig seizoen. Toen kon STVV met moeite degradatie voorkomen.

"AA Gent haalde vorig seizoen als nummer 6 de Champions Play-offs met 45 punten. Dat zou willen zeggen dat STVV nog 12 puntjes moet pakken uit de resterende 13 wedstrijden. Dat mag geen probleem zijn voor hen."

Strijd om play-off 1 wordt heel zwaar

Velen kijken daarvoor naar het kunstgrasveld, maar voor Degryse is dat maar een detail. Dat STVV ook op verplaatsing won bij Gent en Leuven moet dat bevestigen. En dus zien we de Kanaries in play-off 1 volgens hem.

"In mijn redenering voegt STVV zich na dertig speeldagen bij Union, Club, Anderlecht, en Racing Genk in de top-6. Dat is slecht nieuws voor de topclubs Gent, Antwerp, en Standard, die zullen strijden om dat laatste ticket, en daarbij ook nog eens de concurrentie zullen moeten aangaan met KV Mechelen.”