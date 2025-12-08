Jong talent laat zich zien in de A-kern van KAA Gent: "Dat is mijn ambitie"

KAA Gent pakt een bemoedigend puntje op bezoek bij Union SG. Toch zat er ook meer in, want over de gelijkmaker van MacAllister was er heel wat te doen. Voor de jonge Tibe De Vlieger was het dan weer een mooi moment.

Tibe De Vlieger deed het goed voor KAA Gent in de bekerwedstrijd tegen Cercle Brugge en mocht daardoor van Ivan Leko ook in de Jupiler Pro League in de basis beginnen tegen grootmacht Union SG. En de Vlieger deed het niet onaardig.

Aardige wedstrijd van jonge Tibe De Vlieger

Het hele gedoe rond de gelijkmaker van MacAllister en de reacties daarop van coach Ivan Leko en ook van onder meer Matisse Samoise zorgden ervoor dat het veel minder ging over hoe De Vlieger zich op het middenveld staande hield tegen Schoofs & co.

Voor de jonge middenvelder gaat het snel. Na een prima prestatie tegen Cercle Brugge liep het tegen Union SG misschien zelfs nog beter. Fysiek lijkt hij klaar om nog meer wedstrijden te gaan spelen de komende tijd bij Gent.

Spelen voor de A-ploeg blijft de ambitie

"Ik probeer gewoon mijn rol te vertolken, want ik weet dat ik vooral heel dynamisch moet spelen", is de middenvelder duidelijk. "Ik wil geen schrik hebben en gewoon het vertrouwen in mezelf gaan houden." En dat smaakt naar meer ...



Momenteel maakt hij ook nog geregeld minuten in de Challenger Pro League bij Jong Gent, maar op termijn wordt er gedroomd van de A-kern op vaste basis. "Uiteraard hoop ik volgende week ook te spelen want dat blijft toch mijn ambitie."