Steeds meer enkel strijd tussen de 'grote drie'? Dit zegt Beerschot over strijd met Beveren en Kortrijk

Beerschot won vorige week overtuigend van Club Luik en Patro Eisden verloor op vrijdagavond alweer twee kostbare punten tegen Olympic Charleroi. Meer en meer lijken er maar drie ploegen aanspraak te maken op twee rechtstreekse promotieplaatsen.

Beveren staat aan de leiding met 36 punten, gevolgd door Kortrijk met 35 en Beerschot met 33 eenheden. Patro Eisden Maasmechelen is het nummer vier op grote afstand: zij tellen 25 punten, maar hebben - net als Club Luik, Eupen en Lommel een match meer gespeeld.

De grote driestrijd in de Challenger Pro League tussen Beveren, Kortrijk en Beerschot?

De top-3 lijkt het dan ook onder elkaar te zullen mogen gaan uitmaken voor de twee rechtstreekse promotieplekken. Het maakt ook dat elk puntenverlies cruciaal en nefast kan zijn, want procentueel doen alledrie de teams het goed.

Nog geen enkel team - buiten de top-3 zelf uiteraard - kon dit seizoen al een van de drie grootheden kloppen. Verder dan een tweetal gelijke spelen zijn ze tegen allen nog niet gekomen. En dus stijgt mogelijk ook de druk op de 'grote drie'.

Loïc Mbe Soh wil het match per match bekijken bij Beerschot

“We hebben als groep afgesproken om de promotiestrijd wedstrijd per wedstrijd te bekijken", geeft de 24-jarige Loïc Mbe Soh aan in Gazet van Antwerpen. Deze resultaten veranderen daar niks aan. We voelen niet meer druk dan voorheen.

Met nog een zwaar programma in 2025 is het aan Beerschot om te tonen dat ze klaar zijn om de handschoen tegen Beveren en Kortrijk op te nemen. Club NXT is zaterdagavond de tegenstander, daarna volgt nog Patro Eisden, Jong AA Gent en SK Beveren.

Welke twee teams gaan volgens jou rechtstreeks promoveren?

53%
65%
71%
12%

Je kan nog stemmen tot 09/12/2025 16:00.

