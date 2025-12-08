Voormalig Rode Duivel en voetbaltrainer Glen De Boeck (54) plots overleden

Een zeer pijnlijk moment voor het Belgisch voetbal dit weekend. Glen De Boeck is op 54-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg op vrijdag een zware hersenbloeding en is daaraan in de nacht van zondag op maandag overleden.

Voormalig Rode Duivel Glen De Boeck is in de nacht van zondag op maandag op 54-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de familie van De Boeck bevestigd aan Sporza, zo komen we op maandagochtend te weten.

Zware hersenbloeding wordt De Boeck fataal

Vrijdag had hij thuis een zware hersenbloeding gekregen, waarna hij dit weekend in een diepe coma lag. Daar is hij niet meer uitgekomen, want zondagnacht is De Boeck overleden. HIj was omringd door zijn familie. We willen van de gelegenheid gebruik maken om zijn familie en naasten veel sterkte te wensen in moeilijke dagen.

Glen De Boeck was als speler een echt icoon van RSC Anderlecht, waar hij 280 wedstrijden speelden er jarenlang aanvoerder was tot hij in 2005 zijn carrière moest eindigen na een zware knieblessure. Hij pakte drie titels met paars-wit.

Zeer uitgebreide carrière

De centrale verdediger werd ook 34 keer Rode Duivel en maakte het WK 1998 in Frankrijk én het WK 2002 in Zuid-Korea en Japan mee. Na zijn carrière werd hij coach, te beginnen als assistent bij Anderlecht van Vercauteren.

Hij was achtereenvolgens aan de slag bij Cercle Brugge, Germinal Beerschot, VVV Venlo, Beveren, Moeskroen, KV Kortrijk, Lokeren en opnieuw Kortrijk. Sinds eind 2023 zat hij zonder club. Eerder dit jaar verloor De Boeck zijn beide ouders op korte tijd.