Club Brugge moet twee spelers (inclusief sterkhouder) wekenlang missen

Foto: © photonews
Club Brugge heeft het nu ook officieel aangekondigd op zijn sociale media: Raphael Onyedika en Shandre Campbell zijn geselecteerd voor de Afrika Cup. Ze zullen dus de laatste twee wedstrijden van het kalenderjaar missen.

Bijna elke ploeg uit de Jupiler Pro League zal een of andere speler of spelers moeten missen om het kalenderjaar af te sluiten, vanwege de Afrika Cup die van 21 december tot 18 januari in Marokko plaatsvindt.

Afrika Cup deze winter in Marokko

In al deze clubs kwam dezelfde vraag naar voren: wanneer de betrokken spelers vrijlaten? De Afrikaanse voetbalconfederatie (CAF) had aanvankelijk gevraagd om de spelers op maandag vrij te laten, maar herzag dit en stelde de deadline op 15 december.

De geselecteerde spelers kunnen dus nog de komende competitiewedstrijd spelen alvorens te vertrekken. Zo vertrekt doelman Matthieu Epolo van Standard na de wedstrijd tussen de Rouches en Leuven, gepland voor deze vrijdag, om het doel van de Democratische Republiek Congo te verdedigen tijdens de Afrika Cup.

Raphael Onyedika en Shandre Campbell geselecteerd voor de Afrika Cup

Bij Club Brugge hetzelfde geval voor twee spelers, die de laatste twee competitiewedstrijden van het kalenderjaar zullen missen: Raphael Onyedika, geselecteerd voor Nigeria, en Shandre Campbell, opgeroepen voor Zuid-Afrika.

Zij kunnen nog deelnemen aan de Champions League-wedstrijd tegen Arsenal, gepland voor deze woensdag, evenals de verplaatsing naar Dender, zondag in de competitie. Daarna zullen ze de thuiswedstrijd tegen Gent en de verplaatsing naar Genk op 26 december missen.

Called up for the Africa Cup. 🔜🌍

Congrats, Onyedika & Campbell! 💙🖤

— Club Brugge KV (@ClubBrugge) December 8, 2025
