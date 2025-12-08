Nieuwe stijging? Sven Jaecques heeft nieuws over de abonnementsprijzen op de Bosuil

Met de heropening van Tribune 2 op de Bosuil startte Royal Antwerp FC een nieuw hoofdstuk. CEO Sven Jaecques ging in op de discussie rond de hoge abonnementsprijzen, die volgens veel fans boven het gemiddelde van de Belgische competitie liggen.

Kritiek van supporters

De terugkeer van de vernieuwde tribune bracht niet alleen enthousiasme, maar ook vragen over de kostprijs van een abonnement. Supporters wezen erop dat de tarieven aanzienlijk hoger liggen dan bij andere clubs. Jaecques erkende dat de kritiek leeft en dat de club zich bewust is van de gevoeligheid van het onderwerp.

De CEO benadrukte dat de investeringen in de infrastructuur nog moeten worden terugbetaald. “Hetgeen wat neergezet is door de club, moet nog afbetaald worden natuurlijk”, klinkt het in Het Nieuwsblad. Volgens hem is de prijsstijging deels te verklaren doordat de tarieven in de voorgaande jaren bevroren waren, waardoor de recente verhoging groter leek.

Jaecques maakte duidelijk dat de club streeft naar een financieel onafhankelijk beleid. “Dit hoort ook bij het zelfbedruipend worden.” Antwerp wil minder afhankelijk zijn van externe middelen zoals die van voorzitter Paul Gheysens en zet daarom in op een structurele dekking van de kosten via de inkomsten van de supporters.

Vooruitzicht

Over de toekomst van de prijzen gaf Jaecques een duidelijke boodschap. “Of de prijzen volgend seizoen stabiel blijven? Het is de bedoeling om niet meer te verhogen, behalve een indexering die meegaat met de lonen van de mensen. Dat is het uitgangspunt”, besluit Jaecques. Daarmee wil hij de fans geruststellen dat er geen nieuwe forse stijgingen gepland zijn.