"Een misverstand": Analist komt met duidelijke boodschap over Glen De Boeck

Het overlijden van Glen De Boeck aan de gevolgen van een hersenbloeding bracht maandagochtend verslagenheid teweeg. Patrick Goots blikt terug op de mens en trainer en bracht enkele misverstanden rond zijn laatste professionele periode onder de aandacht.

Persoonlijkheid en stijl

Glen De Boeck stond bekend als een uitgesproken figuur buiten het veld. “Hij kwam nooit in een simpele jeansbroek buiten. Hij was altijd opgekleed, in merkkledij”, vertelt Patrick Goots in Gazet van Antwerpen. Zijn kledingstijl werd mede beïnvloed door zijn periode bij Anderlecht, waar de kostuumcultuur een rol speelde.

De Boeck was afkomstig uit Boom en stond bekend om zijn directe communicatie. “Met zijn Antwerpse mentaliteit durfde hij te zeggen waar het op staat.” Hij schuwde de media niet en presenteerde zichzelf met overtuiging. Na zijn ontslag bij KV Kortrijk liep zijn trainersloopbaan echter vast.

Ontslag bij Kortrijk

De Boeck was slechts twee maanden actief in het Guldensporenstadion. In een podcastaflevering van Dave & Patje, opgenomen twee jaar geleden, ging hij in op de omstandigheden van zijn vertrek, zo vertelt Goots.

Tijdens dat gesprek werd duidelijk dat bepaalde beelden en verhalen niet klopten. “Het beeld dat in Extra Time getoond werd, van de hulptrainer die zijn jas moest dragen op weg naar de dug-out, bleek een misverstand.” Ook het verhaal over de terugreis na een uitwedstrijd, waarbij De Boeck zogezegd voor de katten van zijn vriendin koos, bleek onjuist.

Volgens Goots hadden deze misverstanden een duidelijke impact op De Boeck. “Die dingen vraten aan hem. Je voelde dat hij daarvan aangedaan was en dat het niet goed zat met hem”, besluit de analist.