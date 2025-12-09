Weer helemaal boven water? Arthur Vermeeren zegt waar hij staat

Arthur Vermeeren, twintig jaar oud, verscheen maandagavond op een persmoment van Marseille. Onze landgenoot speelt met zijn Franse ploeg Union SG in de Champions League en blikte terug op zijn traject sinds zijn vertrek bij Antwerp.

Loopbaan en uitdagingen

Na zijn transfer kende Vermeeren moeilijke passages bij Atlético en Leipzig. De overstap naar Marseille lijkt hem opnieuw stabiliteit te geven. “Ik heb een lange moeilijke periode achter de rug. Nu begin ik mijn draai te vinden, maar ik ben nog niet waar ik wil zijn”, is hij eerlijk aan Het Laatste Nieuws.

Bij zijn huidige club krijgt hij meer speelminuten en vertrouwen. Dat helpt hem om opnieuw aansluiting te vinden bij het niveau dat hij nastreeft. Vermeeren klinkt ambitieus. “Ik ken mijn kwaliteiten en weet welk niveau ik kan halen.” Het toont dat hij zijn potentieel duidelijk voor ogen heeft.

Ambitie en zelfkritiek

De middenvelder benadrukt dat hij veel meer verwacht. “Ik ben niet snel tevreden en weet dat ik nog beter kan.” Daarmee geeft hij aan dat hij zichzelf voortdurend evalueert en streeft naar verdere progressie.

Met Marseille neemt hij deel aan de Champions League. Voor Vermeeren is dit een kans om zich opnieuw te tonen op het hoogste niveau. Zijn prestaties worden nauwlettend gevolgd, zowel in Frankrijk als in België.

De periode bij Atlético en Leipzig leverde minder succes op dan verwacht. Blessures en beperkte speeltijd zorgden ervoor dat hij niet volledig kon doorbreken. Marseille biedt hem nu een omgeving waarin hij zich beter kan ontwikkelen.