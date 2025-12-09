Wie gaat hen bedreigen? STVV op weg naar deelname aan Champions' Play-offs

Wie gaat hen bedreigen? STVV op weg naar deelname aan Champions' Play-offs
Foto: © photonews
Word fan van STVV! 503

Sint-Truiden verrast dit seizoen in de Jupiler Pro League. De ploeg van Wouter Vrancken kan volgens Hein Vanhaezebrouck de Champions' Play-offs haast niet meer mislopen.

Positie in de competitie

Vanhaezebrouck ziet STVV als een serieuze kandidaat voor Play-off 1. “Wie gaat hen bedreigen?”, vraagt hij zich af in Het Nieuwsblad. “Ik verwacht niet dat KV Mechelen of Standard in staat is hen nog in te halen.”

Volgens hem zijn Genk, Gent en Antwerp theoretisch in staat om dat wel te doen, maar hun achterstand en wisselvalligheid maken het moeilijk. Het succes van STVV wordt niet toegeschreven aan één speler. “Uitblinkers in die ploeg zijn er eigenlijk niet. STVV is het beste collectief van de Jupiler Pro League”, gaat Vanhaezebrouck verder.

De kracht van de ploeg ligt in de samenhang en het harde werken, naar het beeld van trainer Vrancken. “Het succes van Sint-Truiden is toch vooral zijn verdienste. Er zijn wel directies die beweren dat een coach niet belangrijk is. Alleen Union mag dat zeggen.”

Samenstelling van de kern

Na vorig seizoen voerde Vrancken een grondige herstructurering door. “Naast jongens als Lamkel Zé, Lapoussin, Brahimi raakte hij Fujita kwijt en later ook Bertaccini en Patris. Maar hij stelde een evenwichtige kern samen, met evenwaardige spelers, die bereid zijn om voor elkaar inspanningen te leveren.”

Slimme transfers

Lees ook... Waarom het voor Vrancken niet lukte bij KAA Gent en bij STVV wel
Vrancken vulde de kern aan met gerichte versterkingen. Goto werd gehuurd van Anderlecht. Ook Muja, ex-Antwerp, kwam op uitleenbasis. “Dat zijn slimme transfers omdat ze vertrouwd zijn met de Belgische competitie”, besluit Vanhaezebrouck. Beide spelers bewezen hun waarde en brachten extra kwaliteit.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
STVV
Steven Defour
Wouter Vrancken
Keisuke Goto

Meer nieuws

Nogmaals het gelijk van Besnik Hasi bewezen: Anderlecht kan niet meer zonder deze speler

Nogmaals het gelijk van Besnik Hasi bewezen: Anderlecht kan niet meer zonder deze speler

20:40
'FC Barcelona wijst drie spelers kordaat de deur en er zit een héél grote naam bij'

'FC Barcelona wijst drie spelers kordaat de deur en er zit een héél grote naam bij'

20:20
STVV verrast België: dit is wat het verschil maakt dit seizoen

STVV verrast België: dit is wat het verschil maakt dit seizoen

16:45
'Anderlecht en Club Brugge vol in de clinch voor Christian Benteke, één van beide topclubs is zelfs concreet'

'Anderlecht en Club Brugge vol in de clinch voor Christian Benteke, één van beide topclubs is zelfs concreet'

20:00
3
LIVE: Union start met Leysen, Van De Perre en Raul tegen Marseille Live

LIVE: Union start met Leysen, Van De Perre en Raul tegen Marseille

19:56
Dévy Rigaux pareert de kritiek: "We zijn professioneel geweest én hebben in eer en geweten gehandeld"

Dévy Rigaux pareert de kritiek: "We zijn professioneel geweest én hebben in eer en geweten gehandeld"

19:40
4
Dit heeft Ivan Leko te zeggen over zijn overstap van Gent naar Club Brugge, Sam Baro en... Nicky Hayen

Dit heeft Ivan Leko te zeggen over zijn overstap van Gent naar Club Brugge, Sam Baro en... Nicky Hayen

19:00
11
Peter Delorge duidelijk: dít moet STVV doen om PO I te halen

Peter Delorge duidelijk: dít moet STVV doen om PO I te halen

14:45
Waarom het voor Vrancken niet lukte bij KAA Gent en bij STVV wel

Waarom het voor Vrancken niet lukte bij KAA Gent en bij STVV wel

12:40
Liverpool is niét onder de indruk: 'Engelse grootmacht werkt al maanden aan opvolging van Salah'

Liverpool is niét onder de indruk: 'Engelse grootmacht werkt al maanden aan opvolging van Salah'

19:20
'Spannende dagen: zit Ajax opnieuw opgescheept met stunt van Overmars?'

'Spannende dagen: zit Ajax opnieuw opgescheept met stunt van Overmars?'

18:20
1
Ewoud Pletinckx (OH Leuven) is Essevee nog niet vergeten: "Maar tegen je beste vrienden ..."

Ewoud Pletinckx (OH Leuven) is Essevee nog niet vergeten: "Maar tegen je beste vrienden ..."

17:50
🎥 "Tot binnenkort" : Romelu Lukaku is terug op de training

🎥 "Tot binnenkort" : Romelu Lukaku is terug op de training

18:40
'Grote teleurstelling: zomeraanwinst van Anderlecht moet in de winter vertrekken'

'Grote teleurstelling: zomeraanwinst van Anderlecht moet in de winter vertrekken'

17:40
Nieuwe jackpot op komst voor Antwerp? "Doet me denken aan Vermeeren"

Nieuwe jackpot op komst voor Antwerp? "Doet me denken aan Vermeeren"

17:20
1
📷 'Anderlecht pakt uit en slaagt erin toptalent aan boord te houden'

📷 'Anderlecht pakt uit en slaagt erin toptalent aan boord te houden'

17:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/12: Leko - De Mil - Campbell

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/12: Leko - De Mil - Campbell

16:02
'KAA Gent wil trainer van andere eersteklasser als opvolger van Ivan Leko'

'KAA Gent wil trainer van andere eersteklasser als opvolger van Ivan Leko'

16:02
25
Goots ziet fameuze heropleving in de Jupiler Pro League: "Het was kommer en kwel"

Goots ziet fameuze heropleving in de Jupiler Pro League: "Het was kommer en kwel"

15:45
Alles is niet voor niets geweest: Filip Joos ziet Nicky Hayen voordeel uit ontslag halen

Alles is niet voor niets geweest: Filip Joos ziet Nicky Hayen voordeel uit ontslag halen

16:30
"Club Brugge weet hopelijk wat ze binnengehaald hebben met Ivan Leko"

"Club Brugge weet hopelijk wat ze binnengehaald hebben met Ivan Leko"

14:40
2
Domper voor STVV: vaste basispion mist clash met Anderlecht

Domper voor STVV: vaste basispion mist clash met Anderlecht

10:45
1
Patrick Goots voorspelt: dit kunnen de twee grote verrassingen worden in de top 6

Patrick Goots voorspelt: dit kunnen de twee grote verrassingen worden in de top 6

12:45
6
Familie komt met bijzonder verzoek na overlijden van Glen De Boeck

Familie komt met bijzonder verzoek na overlijden van Glen De Boeck

15:00
4
Waarom Union SG plots meer kans heeft dan Club Brugge om door te stoten in Champions League

Waarom Union SG plots meer kans heeft dan Club Brugge om door te stoten in Champions League

15:30
8
LIVE: Hierom is Union zeker niet kansloos tegen Marseille

LIVE: Hierom is Union zeker niet kansloos tegen Marseille

14:24
Eén heel groot probleem: Vanhaezebrouck zegt waarom Anderlecht geen kampioen wordt

Eén heel groot probleem: Vanhaezebrouck zegt waarom Anderlecht geen kampioen wordt

14:20
3
📷 "Dit is het bewijs": straffe uitspraak over Hayen, ook extra reden voor vertrek Leko

📷 "Dit is het bewijs": straffe uitspraak over Hayen, ook extra reden voor vertrek Leko

11:20
8
Weer helemaal boven water? Arthur Vermeeren zegt waar hij staat

Weer helemaal boven water? Arthur Vermeeren zegt waar hij staat

14:00
Stijn Vreven blij als een kind bij Lokeren: "Dat neerzetten is fantastisch"

Stijn Vreven blij als een kind bij Lokeren: "Dat neerzetten is fantastisch"

13:45
"Een misverstand": Analist komt met duidelijke boodschap over Glen De Boeck

"Een misverstand": Analist komt met duidelijke boodschap over Glen De Boeck

13:30
1
'Wordt vandaag nog officieel: PSG neemt Belgische club over'

'Wordt vandaag nog officieel: PSG neemt Belgische club over'

13:00
20
Moet dit de nieuwe spits worden van KRC Genk? Steven Defour doet opvallend voorstel

Moet dit de nieuwe spits worden van KRC Genk? Steven Defour doet opvallend voorstel

08:00
5
Degryse doet boekje open over gang van zaken bij Club Brugge na ontslag van Hayen

Degryse doet boekje open over gang van zaken bij Club Brugge na ontslag van Hayen

12:00
12
'Vertrek onvermijdelijk? 4 miljoen euro op tafel voor speler van Zulte Waregem'

'Vertrek onvermijdelijk? 4 miljoen euro op tafel voor speler van Zulte Waregem'

12:20
8
Raakt STVV sterkhouder deze winter kwijt? "Vraag me af wie hem zou komen halen"

Raakt STVV sterkhouder deze winter kwijt? "Vraag me af wie hem zou komen halen"

07:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 17
La Louvière La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Standard Standard
Union SG Union SG 1-1 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 3-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 4-0 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 3-0 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

FC BRUGES FC BRUGES over 'Anderlecht en Club Brugge vol in de clinch voor Christian Benteke, één van beide topclubs is zelfs concreet' TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Dévy Rigaux pareert de kritiek: "We zijn professioneel geweest én hebben in eer en geweten gehandeld" Nelvafrel Nelvafrel over 'Spannende dagen: zit Ajax opnieuw opgescheept met stunt van Overmars?' Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over 'KAA Gent wil trainer van andere eersteklasser als opvolger van Ivan Leko' Pé_1 Pé_1 over Nieuwe jackpot op komst voor Antwerp? "Doet me denken aan Vermeeren" Joe Joe over Bayern München - Sporting Lissabon: 1-0 ontleder ontleder ontleder ontleder over Dit heeft Ivan Leko te zeggen over zijn overstap van Gent naar Club Brugge, Sam Baro en... Nicky Hayen Nelvafrel Nelvafrel over Waarom Union SG plots meer kans heeft dan Club Brugge om door te stoten in Champions League Gewoon Kris Gewoon Kris over Moest de gelijkmaker van Union tegen Gent afgekeurd worden? Jonathan Lardot komt met héél duidelijk antwoord Joe Joe over 'Ivan Leko zorgt voor nog een extra koude douche bij KAA Gent' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved