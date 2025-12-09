Wie gaat hen bedreigen? STVV op weg naar deelname aan Champions' Play-offs

Sint-Truiden verrast dit seizoen in de Jupiler Pro League. De ploeg van Wouter Vrancken kan volgens Hein Vanhaezebrouck de Champions' Play-offs haast niet meer mislopen.

Positie in de competitie

Vanhaezebrouck ziet STVV als een serieuze kandidaat voor Play-off 1. “Wie gaat hen bedreigen?”, vraagt hij zich af in Het Nieuwsblad. “Ik verwacht niet dat KV Mechelen of Standard in staat is hen nog in te halen.”

Volgens hem zijn Genk, Gent en Antwerp theoretisch in staat om dat wel te doen, maar hun achterstand en wisselvalligheid maken het moeilijk. Het succes van STVV wordt niet toegeschreven aan één speler. “Uitblinkers in die ploeg zijn er eigenlijk niet. STVV is het beste collectief van de Jupiler Pro League”, gaat Vanhaezebrouck verder.

De kracht van de ploeg ligt in de samenhang en het harde werken, naar het beeld van trainer Vrancken. “Het succes van Sint-Truiden is toch vooral zijn verdienste. Er zijn wel directies die beweren dat een coach niet belangrijk is. Alleen Union mag dat zeggen.”

Samenstelling van de kern

Na vorig seizoen voerde Vrancken een grondige herstructurering door. “Naast jongens als Lamkel Zé, Lapoussin, Brahimi raakte hij Fujita kwijt en later ook Bertaccini en Patris. Maar hij stelde een evenwichtige kern samen, met evenwaardige spelers, die bereid zijn om voor elkaar inspanningen te leveren.”

Slimme transfers

Vrancken vulde de kern aan met gerichte versterkingen. Goto werd gehuurd van Anderlecht. Ook Muja, ex-Antwerp, kwam op uitleenbasis. “Dat zijn slimme transfers omdat ze vertrouwd zijn met de Belgische competitie”, besluit Vanhaezebrouck. Beide spelers bewezen hun waarde en brachten extra kwaliteit.