'Anderlecht en Club Brugge vol in de clinch voor Christian Benteke, één van beide topclubs is zelfs concreet'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 3 reacties
'Anderlecht en Club Brugge vol in de clinch voor Christian Benteke, één van beide topclubs is zelfs concreet'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Christian Benteke is gratis op te pikken. Twee Belgische topclubs hebben reeds navraag gedaan naar de 35-jarige aanvaller. En één van beiden is zelfs concreet.

Na drie seizoenen bij DC United werd het contract van Christian Benteke niet verlengd. De aanvaller liet via de sociale media al weten dat hij Washington gaat verlaten. 

Benteke telt dan wel al 35 lentes, maar de 45-voudig Rode Duivel is niet van plan om de schoenen aan de spreekwoordelijke haak te hangen. En dus hoeft het niet te verwonderen dat er Belgische clubs interesse tonen. 

Belgische interesse is er wél

Steven Defour opperde al dat Benteke dé ideale versterking zou zijn voor KRC GenkDe Smurfen informeerden (nog) niet. Radio Radzinski weet dat RSC Anderlecht en Club Brugge dat wél deden. Ook al beweert de entourage van de speler dat dat niet het geval is.

Anderlecht ziet in Benteke de ervaren goaljesdief waar het naar snakt. Bovendien is Benteke complementair met Adriano Bertaccini én kan hij een enorme meerwaarde betekenen in de ontwikkeling van Mihaljo Cvetkovic.

Anderlecht concreet, Club Brugge wacht af

De interesse van Club Brugge is dan weer minder concreet dan bij de paars-witte rivaal. Dévy Rigaux informeerde via tussenpersonen naar Benteke, maar voorlopig plant blauw-zwart geen actie.

En dan is er nog het financiële plaatje. Benteke was in de Major League Soccer een zogenaamde 'designated player'. De aanvaller verdiende er de voorbije drie jaar net geen vier miljoen euro per jaar. Oftewel: in België zal hij moéten inleveren.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge
Christian Benteke

Meer nieuws

Nogmaals het gelijk van Besnik Hasi bewezen: Anderlecht kan niet meer zonder deze speler

Nogmaals het gelijk van Besnik Hasi bewezen: Anderlecht kan niet meer zonder deze speler

20:40
Dit heeft Ivan Leko te zeggen over zijn overstap van Gent naar Club Brugge, Sam Baro en... Nicky Hayen

Dit heeft Ivan Leko te zeggen over zijn overstap van Gent naar Club Brugge, Sam Baro en... Nicky Hayen

19:00
11
'Grote teleurstelling: zomeraanwinst van Anderlecht moet in de winter vertrekken'

'Grote teleurstelling: zomeraanwinst van Anderlecht moet in de winter vertrekken'

17:40
Dévy Rigaux pareert de kritiek: "We zijn professioneel geweest én hebben in eer en geweten gehandeld"

Dévy Rigaux pareert de kritiek: "We zijn professioneel geweest én hebben in eer en geweten gehandeld"

19:40
4
'FC Barcelona wijst drie spelers kordaat de deur en er zit een héél grote naam bij'

'FC Barcelona wijst drie spelers kordaat de deur en er zit een héél grote naam bij'

20:20
LIVE: Union start met Leysen, Van De Perre en Raul tegen Marseille Live

LIVE: Union start met Leysen, Van De Perre en Raul tegen Marseille

19:56
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/12: Leko - De Mil - Campbell

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/12: Leko - De Mil - Campbell

16:02
📷 'Anderlecht pakt uit en slaagt erin toptalent aan boord te houden'

📷 'Anderlecht pakt uit en slaagt erin toptalent aan boord te houden'

17:00
1
Eén heel groot probleem: Vanhaezebrouck zegt waarom Anderlecht geen kampioen wordt

Eén heel groot probleem: Vanhaezebrouck zegt waarom Anderlecht geen kampioen wordt

14:20
3
Liverpool is niét onder de indruk: 'Engelse grootmacht werkt al maanden aan opvolging van Salah'

Liverpool is niét onder de indruk: 'Engelse grootmacht werkt al maanden aan opvolging van Salah'

19:20
'Spannende dagen: zit Ajax opnieuw opgescheept met stunt van Overmars?'

'Spannende dagen: zit Ajax opnieuw opgescheept met stunt van Overmars?'

18:20
1
Ewoud Pletinckx (OH Leuven) is Essevee nog niet vergeten: "Maar tegen je beste vrienden ..."

Ewoud Pletinckx (OH Leuven) is Essevee nog niet vergeten: "Maar tegen je beste vrienden ..."

17:50
Wie gaat hen bedreigen? STVV op weg naar deelname aan Champions' Play-offs

Wie gaat hen bedreigen? STVV op weg naar deelname aan Champions' Play-offs

18:00
🎥 "Tot binnenkort" : Romelu Lukaku is terug op de training

🎥 "Tot binnenkort" : Romelu Lukaku is terug op de training

18:40
Alles is niet voor niets geweest: Filip Joos ziet Nicky Hayen voordeel uit ontslag halen

Alles is niet voor niets geweest: Filip Joos ziet Nicky Hayen voordeel uit ontslag halen

16:30
Nieuwe jackpot op komst voor Antwerp? "Doet me denken aan Vermeeren"

Nieuwe jackpot op komst voor Antwerp? "Doet me denken aan Vermeeren"

17:20
1
'KAA Gent wil trainer van andere eersteklasser als opvolger van Ivan Leko'

'KAA Gent wil trainer van andere eersteklasser als opvolger van Ivan Leko'

16:02
25
STVV verrast België: dit is wat het verschil maakt dit seizoen

STVV verrast België: dit is wat het verschil maakt dit seizoen

16:45
"Club Brugge weet hopelijk wat ze binnengehaald hebben met Ivan Leko"

"Club Brugge weet hopelijk wat ze binnengehaald hebben met Ivan Leko"

14:40
2
Waarom Union SG plots meer kans heeft dan Club Brugge om door te stoten in Champions League

Waarom Union SG plots meer kans heeft dan Club Brugge om door te stoten in Champions League

15:30
8
Goots ziet fameuze heropleving in de Jupiler Pro League: "Het was kommer en kwel"

Goots ziet fameuze heropleving in de Jupiler Pro League: "Het was kommer en kwel"

15:45
'Gesprekken al lopende: eerste wintertransfer voor Leko snel een feit?'

'Gesprekken al lopende: eerste wintertransfer voor Leko snel een feit?'

10:30
6
Familie komt met bijzonder verzoek na overlijden van Glen De Boeck

Familie komt met bijzonder verzoek na overlijden van Glen De Boeck

15:00
4
Peter Delorge duidelijk: dít moet STVV doen om PO I te halen

Peter Delorge duidelijk: dít moet STVV doen om PO I te halen

14:45
LIVE: Hierom is Union zeker niet kansloos tegen Marseille

LIVE: Hierom is Union zeker niet kansloos tegen Marseille

14:24
Degryse doet boekje open over gang van zaken bij Club Brugge na ontslag van Hayen

Degryse doet boekje open over gang van zaken bij Club Brugge na ontslag van Hayen

12:00
12
📷 "Dit is het bewijs": straffe uitspraak over Hayen, ook extra reden voor vertrek Leko

📷 "Dit is het bewijs": straffe uitspraak over Hayen, ook extra reden voor vertrek Leko

11:20
8
Weer helemaal boven water? Arthur Vermeeren zegt waar hij staat

Weer helemaal boven water? Arthur Vermeeren zegt waar hij staat

14:00
Stijn Vreven blij als een kind bij Lokeren: "Dat neerzetten is fantastisch"

Stijn Vreven blij als een kind bij Lokeren: "Dat neerzetten is fantastisch"

13:45
Patrick Goots voorspelt: dit kunnen de twee grote verrassingen worden in de top 6

Patrick Goots voorspelt: dit kunnen de twee grote verrassingen worden in de top 6

12:45
6
"Een misverstand": Analist komt met duidelijke boodschap over Glen De Boeck

"Een misverstand": Analist komt met duidelijke boodschap over Glen De Boeck

13:30
1
Waarom het voor Vrancken niet lukte bij KAA Gent en bij STVV wel

Waarom het voor Vrancken niet lukte bij KAA Gent en bij STVV wel

12:40
Draconische maatregelen in Anderlecht: de schrik zit er goed in

Draconische maatregelen in Anderlecht: de schrik zit er goed in

11:40
'Wordt vandaag nog officieel: PSG neemt Belgische club over'

'Wordt vandaag nog officieel: PSG neemt Belgische club over'

13:00
20
Moet dit de nieuwe spits worden van KRC Genk? Steven Defour doet opvallend voorstel

Moet dit de nieuwe spits worden van KRC Genk? Steven Defour doet opvallend voorstel

08:00
5
'Vertrek onvermijdelijk? 4 miljoen euro op tafel voor speler van Zulte Waregem'

'Vertrek onvermijdelijk? 4 miljoen euro op tafel voor speler van Zulte Waregem'

12:20
8

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 17
La Louvière La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Standard Standard
Union SG Union SG 1-1 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 3-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 4-0 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 3-0 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

FC BRUGES FC BRUGES over 'Anderlecht en Club Brugge vol in de clinch voor Christian Benteke, één van beide topclubs is zelfs concreet' TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Dévy Rigaux pareert de kritiek: "We zijn professioneel geweest én hebben in eer en geweten gehandeld" Nelvafrel Nelvafrel over 'Spannende dagen: zit Ajax opnieuw opgescheept met stunt van Overmars?' Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over 'KAA Gent wil trainer van andere eersteklasser als opvolger van Ivan Leko' Pé_1 Pé_1 over Nieuwe jackpot op komst voor Antwerp? "Doet me denken aan Vermeeren" Joe Joe over Bayern München - Sporting Lissabon: 1-0 ontleder ontleder ontleder ontleder over Dit heeft Ivan Leko te zeggen over zijn overstap van Gent naar Club Brugge, Sam Baro en... Nicky Hayen Nelvafrel Nelvafrel over Waarom Union SG plots meer kans heeft dan Club Brugge om door te stoten in Champions League Gewoon Kris Gewoon Kris over Moest de gelijkmaker van Union tegen Gent afgekeurd worden? Jonathan Lardot komt met héél duidelijk antwoord Joe Joe over 'Ivan Leko zorgt voor nog een extra koude douche bij KAA Gent' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved