'Anderlecht en Club Brugge vol in de clinch voor Christian Benteke, één van beide topclubs is zelfs concreet'

Christian Benteke is gratis op te pikken. Twee Belgische topclubs hebben reeds navraag gedaan naar de 35-jarige aanvaller. En één van beiden is zelfs concreet.

Na drie seizoenen bij DC United werd het contract van Christian Benteke niet verlengd. De aanvaller liet via de sociale media al weten dat hij Washington gaat verlaten.

Benteke telt dan wel al 35 lentes, maar de 45-voudig Rode Duivel is niet van plan om de schoenen aan de spreekwoordelijke haak te hangen. En dus hoeft het niet te verwonderen dat er Belgische clubs interesse tonen.

Belgische interesse is er wél

Steven Defour opperde al dat Benteke dé ideale versterking zou zijn voor KRC Genk. De Smurfen informeerden (nog) niet. Radio Radzinski weet dat RSC Anderlecht en Club Brugge dat wél deden. Ook al beweert de entourage van de speler dat dat niet het geval is.

Anderlecht ziet in Benteke de ervaren goaljesdief waar het naar snakt. Bovendien is Benteke complementair met Adriano Bertaccini én kan hij een enorme meerwaarde betekenen in de ontwikkeling van Mihaljo Cvetkovic.

Anderlecht concreet, Club Brugge wacht af

De interesse van Club Brugge is dan weer minder concreet dan bij de paars-witte rivaal. Dévy Rigaux informeerde via tussenpersonen naar Benteke, maar voorlopig plant blauw-zwart geen actie.





En dan is er nog het financiële plaatje. Benteke was in de Major League Soccer een zogenaamde 'designated player'. De aanvaller verdiende er de voorbije drie jaar net geen vier miljoen euro per jaar. Oftewel: in België zal hij moéten inleveren.