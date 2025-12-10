Club NXT geeft het goeie voorbeeld: Arsenal geklopt in minuut 96

Club NXT heeft woensdagmiddag de League Phase van de Youth League afgesloten met een knappe 2-1-zege tegen Arsenal. Het winnende doelpunt viel pas in de 96ste minuut door Van Britsom.

De ploeg uit Brugge was vooraf al zeker van een plek in de volgende ronde dankzij twaalf punten. Toch liep het niet van een leien dakje tegen de leeftijdsgenoten van Arsenal, die al vroeg via Agustien op voorsprong kwamen in de achtste minuut.

Club probeerde de gelijkmaker te forceren, maar doelman Porter hield zijn doel lang schoon. Net voor het halfuur viel Arsenal met tien man na een directe rode kaart voor Nduka, die te zwaar inging op Wins. Ondanks het numerieke voordeel ging Club NXT met een 0-1-achterstand de rust in.

Club NXT scoorde gelijkmaker in minuut 86 en winnende treffer in minuut 96

In de tweede helft moest Arsenal het lange tijd met tien man zien te overleven. Club kreeg enkele grote kansen via Amengai en Lund Jensen, maar de bal wilde er niet in. Ook Musuayi kreeg een mogelijkheid met nog een kwartier te spelen, maar zijn schot werd afgeblokt.

Het drama bleef tot de slotfase: Verlinden moest tien minuten voor tijd met een tweede gele kaart naar de kant. Toch viel de verdiende gelijkmaker in minuut 85 dankzij Musuayi.

Lees ook... LIVE Club Brugge-Arsenal: Mignolet in de basis, Leko verrast verder niet met basiself›

Het feest was echter nog niet voorbij, want in de 96ste minuut zorgde Van Britsom voor de definitieve 2-1. Met deze overwinning eindigt Club NXT op een mooie vierde plaats in de League Phase.