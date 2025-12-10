KAA Gent lijkt te gaan slagen waar Antwerp en Union faalden: duidelijkheid over wie nieuwe trainer wordt

KAA Gent zoekt na het vertrek van Ivan Leko snel een nieuwe trainer die meteen kan inspringen. De club richt zich vooral op iemand die de Belgische competitie goed kent en zich snel kan aanpassen aan de huidige situatie.

De topkandidaat is inmiddels duidelijk: Rik De Mil. De huidige coach van Sporting Charleroi zou een grote aanwinst zijn voor Gent. Een overstap van De Mil zou bovendien een behoorlijke stunt betekenen, gezien het feit dat ook Antwerp en Union SG recent niet in slaagden om hem los te weken.

Gent lijkt momenteel in een voordeelpositie te zitten. De goede verstandhouding tussen de bestuurskamers van Gent en Charleroi, inclusief de invloed van de Bayat-clan, kan een overstap vergemakkelijken, weet Sudpresse.

Ook de recente resultaten van Charleroi spelen in het voordeel van Gent. De club presteerde de afgelopen weken wisselvallig, waardoor het vertrek van de trainer minder onverwacht zou komen en de kans op akkoord groter is.

Rik De Mil wordt de nieuwe trainer van KAA Gent als ze tot een akkoord komen met Charleroi

Charleroi lijkt stilaan klaar om een eventueel vertrek van De Mil te accepteren, maar stelt wel voorwaarden. Er wordt gesproken over een aanzienlijke ontslagvergoeding die op tafel moet komen om de overstap mogelijk te maken.



Gent hoopt dat de onderhandelingen snel tot een goed einde kunnen worden gebracht. Met De Mil aan het roer zou de club meteen een coach hebben die vertrouwd is met de competitie en die het team stabiel kan houden in deze cruciale fase van het seizoen.