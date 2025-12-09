Komt het volgende ontslag eraan? 'Genk-bestuur steunt Fink nog, maar Duitser heeft een véél groter probleem'

Thorsten Fink krijgt KRC Genk niet op de rails. De Limburgse bestuurskamer denkt nog niet aan ingrijpen. Al lijkt het er stilaan op dat de coach een groter probleem heeft.

Een povere achtste plaats in het klassement én uitgeschakeld in de Beker van België. Enkel in Europa loopt het anno 2025 wel vlot voor KRC Genk.

Moet Fink voor zijn job vrezen? Voorlopig niet. Het bestuur van Genk staat op dit moment nog steeds achter de 58-jarige Duitser.

Bestuur staat nog achter hem, maar...

Maar het lijkt erop dat dat het minste van de zorgen zijn voor Fink. Het Laatste Nieuws weet dat de spelersgroep eveneens begint te morren.

Vooral de werkwijze van Fink is niet meteen de favoriete manier van werken van de spelers. De coach gunt zijn spelers weinig vrije dagen, trainingsschema's worden pas héél laat gecommuniceerd én gewijzigd.

... spelersgroep heeft het stilaan gehad

Daarnaast zweert Fink ook nog eens bij (lichte) trainingen op matchdagen. Pikant extraatje: Genk trainde niét voor de nederlaag van afgelopen zondag op Antwerp FC.





De kans is dus heel groot dat er wel zal getraind worden voor de komende wedstrijden. En dus dat er resultaten moéten volgen. Want het gevecht tegen de kleedkamer zal Fink niét winnen.