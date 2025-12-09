Komt het volgende ontslag eraan? 'Genk-bestuur steunt Fink nog, maar Duitser heeft een véél groter probleem'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 2 reacties
Komt het volgende ontslag eraan? 'Genk-bestuur steunt Fink nog, maar Duitser heeft een véél groter probleem'
Foto: © photonews
Word fan van KRC Genk! 2046

Thorsten Fink krijgt KRC Genk niet op de rails. De Limburgse bestuurskamer denkt nog niet aan ingrijpen. Al lijkt het er stilaan op dat de coach een groter probleem heeft.

Een povere achtste plaats in het klassement én uitgeschakeld in de Beker van België. Enkel in Europa loopt het anno 2025 wel vlot voor KRC Genk

Moet Fink voor zijn job vrezen? Voorlopig niet. Het bestuur van Genk staat op dit moment nog steeds achter de 58-jarige Duitser. 

Bestuur staat nog achter hem, maar...

Maar het lijkt erop dat dat het minste van de zorgen zijn voor Fink. Het Laatste Nieuws weet dat de spelersgroep eveneens begint te morren. 

Vooral de werkwijze van Fink is niet meteen de favoriete manier van werken van de spelers. De coach gunt zijn spelers weinig vrije dagen, trainingsschema's worden pas héél laat gecommuniceerd én gewijzigd.

... spelersgroep heeft het stilaan gehad

Daarnaast zweert Fink ook nog eens bij (lichte) trainingen op matchdagen. Pikant extraatje: Genk trainde niét voor de nederlaag van afgelopen zondag op Antwerp FC. 

De kans is dus heel groot dat er wel zal getraind worden voor de komende wedstrijden. En dus dat er resultaten moéten volgen. Want het gevecht tegen de kleedkamer zal Fink niét winnen.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Thorsten Fink

Meer nieuws

Rondje op Het Kampioenenbal: dit zijn alle uitslagen op een rijtje

Rondje op Het Kampioenenbal: dit zijn alle uitslagen op een rijtje

23:00
Van droomstart naar drama: Union strandt op millimeters van mirakel tegen Marseille

Van droomstart naar drama: Union strandt op millimeters van mirakel tegen Marseille

22:52
Van dood vogeltje naar strijdersteam: hoe Antwerp zich weer in de race knokte

Van dood vogeltje naar strijdersteam: hoe Antwerp zich weer in de race knokte

22:00
1
De ondertoon bij Hans Vanaken is héél duidelijk: "Een aanleiding? Het bestuur heeft die beslissing genomen"

De ondertoon bij Hans Vanaken is héél duidelijk: "Een aanleiding? Het bestuur heeft die beslissing genomen"

21:40
1
Nogmaals het gelijk van Besnik Hasi bewezen: Anderlecht kan niet meer zonder deze speler

Nogmaals het gelijk van Besnik Hasi bewezen: Anderlecht kan niet meer zonder deze speler

20:40
Nusa leeft een droom: 'Van Club Brugge en via RB Leipzig naar... FC Barcelona'

Nusa leeft een droom: 'Van Club Brugge en via RB Leipzig naar... FC Barcelona'

21:20
Na Leko en Rigaux is het zijn beurt! Dit is de (emotionele) reactie van Nicky Hayen na zijn ontslag

Na Leko en Rigaux is het zijn beurt! Dit is de (emotionele) reactie van Nicky Hayen na zijn ontslag

21:00
7
Dévy Rigaux pareert de kritiek: "We zijn professioneel geweest én hebben in eer en geweten gehandeld"

Dévy Rigaux pareert de kritiek: "We zijn professioneel geweest én hebben in eer en geweten gehandeld"

19:40
7
'Anderlecht en Club Brugge vol in de clinch voor Christian Benteke, één van beide topclubs is zelfs concreet'

'Anderlecht en Club Brugge vol in de clinch voor Christian Benteke, één van beide topclubs is zelfs concreet'

20:00
3
'FC Barcelona wijst drie spelers kordaat de deur en er zit een héél grote naam bij'

'FC Barcelona wijst drie spelers kordaat de deur en er zit een héél grote naam bij'

20:20
Dit heeft Ivan Leko te zeggen over zijn overstap van Gent naar Club Brugge, Sam Baro en... Nicky Hayen

Dit heeft Ivan Leko te zeggen over zijn overstap van Gent naar Club Brugge, Sam Baro en... Nicky Hayen

19:00
12
Liverpool is niét onder de indruk: 'Engelse grootmacht werkt al maanden aan opvolging van Salah'

Liverpool is niét onder de indruk: 'Engelse grootmacht werkt al maanden aan opvolging van Salah'

19:20
'Spannende dagen: zit Ajax opnieuw opgescheept met stunt van Overmars?'

'Spannende dagen: zit Ajax opnieuw opgescheept met stunt van Overmars?'

18:20
2
Ewoud Pletinckx (OH Leuven) is Essevee nog niet vergeten: "Maar tegen je beste vrienden ..."

Ewoud Pletinckx (OH Leuven) is Essevee nog niet vergeten: "Maar tegen je beste vrienden ..."

17:50
Wie gaat hen bedreigen? STVV op weg naar deelname aan Champions' Play-offs

Wie gaat hen bedreigen? STVV op weg naar deelname aan Champions' Play-offs

18:00
🎥 "Tot binnenkort" : Romelu Lukaku is terug op de training

🎥 "Tot binnenkort" : Romelu Lukaku is terug op de training

18:40
'Grote teleurstelling: zomeraanwinst van Anderlecht moet in de winter vertrekken'

'Grote teleurstelling: zomeraanwinst van Anderlecht moet in de winter vertrekken'

17:40
Nieuwe jackpot op komst voor Antwerp? "Doet me denken aan Vermeeren"

Nieuwe jackpot op komst voor Antwerp? "Doet me denken aan Vermeeren"

17:20
1
STVV verrast België: dit is wat het verschil maakt dit seizoen

STVV verrast België: dit is wat het verschil maakt dit seizoen

16:45
📷 'Anderlecht pakt uit en slaagt erin toptalent aan boord te houden'

📷 'Anderlecht pakt uit en slaagt erin toptalent aan boord te houden'

17:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/12: Leko - De Mil - Campbell

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/12: Leko - De Mil - Campbell

16:02
'KAA Gent wil trainer van andere eersteklasser als opvolger van Ivan Leko'

'KAA Gent wil trainer van andere eersteklasser als opvolger van Ivan Leko'

16:02
27
Goots ziet fameuze heropleving in de Jupiler Pro League: "Het was kommer en kwel"

Goots ziet fameuze heropleving in de Jupiler Pro League: "Het was kommer en kwel"

15:45
Alles is niet voor niets geweest: Filip Joos ziet Nicky Hayen voordeel uit ontslag halen

Alles is niet voor niets geweest: Filip Joos ziet Nicky Hayen voordeel uit ontslag halen

16:30
"Club Brugge weet hopelijk wat ze binnengehaald hebben met Ivan Leko"

"Club Brugge weet hopelijk wat ze binnengehaald hebben met Ivan Leko"

14:40
2
Familie komt met bijzonder verzoek na overlijden van Glen De Boeck

Familie komt met bijzonder verzoek na overlijden van Glen De Boeck

15:00
4
Waarom Union SG plots meer kans heeft dan Club Brugge om door te stoten in Champions League

Waarom Union SG plots meer kans heeft dan Club Brugge om door te stoten in Champions League

15:30
9
Peter Delorge duidelijk: dít moet STVV doen om PO I te halen

Peter Delorge duidelijk: dít moet STVV doen om PO I te halen

14:45
LIVE: Hierom is Union zeker niet kansloos tegen Marseille

LIVE: Hierom is Union zeker niet kansloos tegen Marseille

14:24
Eén heel groot probleem: Vanhaezebrouck zegt waarom Anderlecht geen kampioen wordt

Eén heel groot probleem: Vanhaezebrouck zegt waarom Anderlecht geen kampioen wordt

14:20
3
Weer helemaal boven water? Arthur Vermeeren zegt waar hij staat

Weer helemaal boven water? Arthur Vermeeren zegt waar hij staat

14:00
Stijn Vreven blij als een kind bij Lokeren: "Dat neerzetten is fantastisch"

Stijn Vreven blij als een kind bij Lokeren: "Dat neerzetten is fantastisch"

13:45
Patrick Goots voorspelt: dit kunnen de twee grote verrassingen worden in de top 6

Patrick Goots voorspelt: dit kunnen de twee grote verrassingen worden in de top 6

12:45
6
"Een misverstand": Analist komt met duidelijke boodschap over Glen De Boeck

"Een misverstand": Analist komt met duidelijke boodschap over Glen De Boeck

13:30
1
Waarom het voor Vrancken niet lukte bij KAA Gent en bij STVV wel

Waarom het voor Vrancken niet lukte bij KAA Gent en bij STVV wel

12:40
'Wordt vandaag nog officieel: PSG neemt Belgische club over'

'Wordt vandaag nog officieel: PSG neemt Belgische club over'

13:00
23

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 17
La Louvière La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Standard Standard
Union SG Union SG 1-1 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 3-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 4-0 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 3-0 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

FCBalto FCBalto over Na Leko en Rigaux is het zijn beurt! Dit is de (emotionele) reactie van Nicky Hayen na zijn ontslag Walter Baseggio Walter Baseggio over 'Wordt vandaag nog officieel: PSG neemt Belgische club over' The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Union SG - Marseille: 2-3 Jimmmmm Jimmmmm over Komt het volgende ontslag eraan? 'Genk-bestuur steunt Fink nog, maar Duitser heeft een véél groter probleem' Artevelde Artevelde over Dit heeft Ivan Leko te zeggen over zijn overstap van Gent naar Club Brugge, Sam Baro en... Nicky Hayen Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Van dood vogeltje naar strijdersteam: hoe Antwerp zich weer in de race knokte FCB vo altijd FCB vo altijd over Dévy Rigaux pareert de kritiek: "We zijn professioneel geweest én hebben in eer en geweten gehandeld" patje teppers patje teppers over 'Vertrek onvermijdelijk? 4 miljoen euro op tafel voor speler van Zulte Waregem' Erwin Wille Erwin Wille over De ondertoon bij Hans Vanaken is héél duidelijk: "Een aanleiding? Het bestuur heeft die beslissing genomen" zagato zagato over Bestuur Club Brugge wordt helemaal afgemaakt door de eigen supporters Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved