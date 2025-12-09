Waarom het voor Vrancken niet lukte bij KAA Gent en bij STVV wel

Wouter Vrancken boekt momenteel succes bij STVV, terwijl zijn passage bij KAA Gent minder resultaat opleverde. Marc Degryse analyseert de verschillen in context en werkomstandigheden, met nadruk op systeemkeuze en omgevingsfactoren.

Systeem en spelersmateriaal

Vrancken hanteert bij STVV een herkenbare 4-3-3-formatie, die hij eerder ook bij Racing Genk gebruikte. “Hij laat STVV echt heel goed voetballen”, vertelt Marc Degryse aan Het Laatste Nieuws. Bij KAA Gent bleek die aanpak minder effectief door een gebrek aan geschikte spelers voor dat systeem.

Volgens Degryse is het niet uitzonderlijk dat trainers vasthouden aan één vaste speelwijze. “Je ziet wel vaker bij trainers dat zij herkenbaar voetbal brengen in één bepaald systeem.” Ook Vanhaezebrouck en internationale coaches zoals Amorim blijven trouw aan hun tactische voorkeuren.

Selectiebeleid

Degryse wijst erop dat het succes van een trainer mede afhangt van het selectiebeleid van de club. “De vraag is eerder of KAA Gent een selectie samenstelde naar de wensen van de trainer die ze binnenhaalden.”

Dit roept vragen op over de afstemming tussen technische staf en sportieve directie. Naast het spelersmateriaal speelt ook de werkomgeving een rol. Degryse stelt dat Vrancken beter functioneert in een vertrouwde context. “In Gent voelde hij zich nooit helemaal op zijn gemak”, aldus Degryse.

Dat contrast is zichtbaar in zijn huidige werking bij STVV. Bij Sint-Truiden is Vrancken verantwoordelijk voor een dynamisch en aantrekkelijk elftal. De resultaten bevestigen dat zijn aanpak daar wel rendeert.