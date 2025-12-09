Waarom het voor Vrancken niet lukte bij KAA Gent en bij STVV wel

Waarom het voor Vrancken niet lukte bij KAA Gent en bij STVV wel
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Wouter Vrancken boekt momenteel succes bij STVV, terwijl zijn passage bij KAA Gent minder resultaat opleverde. Marc Degryse analyseert de verschillen in context en werkomstandigheden, met nadruk op systeemkeuze en omgevingsfactoren.

Systeem en spelersmateriaal

Vrancken hanteert bij STVV een herkenbare 4-3-3-formatie, die hij eerder ook bij Racing Genk gebruikte. “Hij laat STVV echt heel goed voetballen”, vertelt Marc Degryse aan Het Laatste Nieuws. Bij KAA Gent bleek die aanpak minder effectief door een gebrek aan geschikte spelers voor dat systeem.

Volgens Degryse is het niet uitzonderlijk dat trainers vasthouden aan één vaste speelwijze. “Je ziet wel vaker bij trainers dat zij herkenbaar voetbal brengen in één bepaald systeem.” Ook Vanhaezebrouck en internationale coaches zoals Amorim blijven trouw aan hun tactische voorkeuren.

Selectiebeleid

Degryse wijst erop dat het succes van een trainer mede afhangt van het selectiebeleid van de club. “De vraag is eerder of KAA Gent een selectie samenstelde naar de wensen van de trainer die ze binnenhaalden.”

Dit roept vragen op over de afstemming tussen technische staf en sportieve directie. Naast het spelersmateriaal speelt ook de werkomgeving een rol. Degryse stelt dat Vrancken beter functioneert in een vertrouwde context. “In Gent voelde hij zich nooit helemaal op zijn gemak”, aldus Degryse.

Lees ook... Degryse doet boekje open over gang van zaken bij Club Brugge na ontslag van Hayen
Dat contrast is zichtbaar in zijn huidige werking bij STVV. Bij Sint-Truiden is Vrancken verantwoordelijk voor een dynamisch en aantrekkelijk elftal. De resultaten bevestigen dat zijn aanpak daar wel rendeert.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
STVV
Marc Degryse
Wouter Vrancken

Meer nieuws

Eén heel groot probleem: Vanhaezebrouck zegt waarom Anderlecht geen kampioen wordt

Eén heel groot probleem: Vanhaezebrouck zegt waarom Anderlecht geen kampioen wordt

14:20
LIVE: Hierom is Union zeker niet kansloos tegen Marseille

LIVE: Hierom is Union zeker niet kansloos tegen Marseille

14:24
Degryse doet boekje open over gang van zaken bij Club Brugge na ontslag van Hayen

Degryse doet boekje open over gang van zaken bij Club Brugge na ontslag van Hayen

12:00
2
Weer helemaal boven water? Arthur Vermeeren zegt waar hij staat

Weer helemaal boven water? Arthur Vermeeren zegt waar hij staat

14:00
Domper voor STVV: vaste basispion mist clash met Anderlecht

Domper voor STVV: vaste basispion mist clash met Anderlecht

10:45
2
Patrick Goots voorspelt: dit kunnen de twee grote verrassingen worden in de top 6

Patrick Goots voorspelt: dit kunnen de twee grote verrassingen worden in de top 6

12:45
5
Stijn Vreven blij als een kind bij Lokeren: "Dat neerzetten is fantastisch"

Stijn Vreven blij als een kind bij Lokeren: "Dat neerzetten is fantastisch"

13:45
📷 "Dit is het bewijs": straffe uitspraak over Hayen, ook extra reden voor vertrek Leko

📷 "Dit is het bewijs": straffe uitspraak over Hayen, ook extra reden voor vertrek Leko

11:20
3
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/12: Campbell

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/12: Campbell

13:00
"Een misverstand": Analist komt met duidelijke boodschap over Glen De Boeck

"Een misverstand": Analist komt met duidelijke boodschap over Glen De Boeck

13:30
1
'Wordt vandaag nog officieel: PSG neemt Belgische club over'

'Wordt vandaag nog officieel: PSG neemt Belgische club over'

13:00
4
'Vertrek onvermijdelijk? 4 miljoen euro op tafel voor speler van Zulte Waregem'

'Vertrek onvermijdelijk? 4 miljoen euro op tafel voor speler van Zulte Waregem'

12:20
3
Raakt STVV sterkhouder deze winter kwijt? "Vraag me af wie hem zou komen halen"

Raakt STVV sterkhouder deze winter kwijt? "Vraag me af wie hem zou komen halen"

07:40
Issame Charaï diep onder de indruk bij Westerlo: "Hij presteert al weken op een hoog niveau"

Issame Charaï diep onder de indruk bij Westerlo: "Hij presteert al weken op een hoog niveau"

11:45
'Ivan Leko zorgt voor nog een extra koude douche bij KAA Gent'

'Ivan Leko zorgt voor nog een extra koude douche bij KAA Gent'

09:30
5
Draconische maatregelen in Anderlecht: de schrik zit er goed in

Draconische maatregelen in Anderlecht: de schrik zit er goed in

11:40
"Reglement nog eens goed nalezen": Gumienny spreekt klare taal over handsdoelpunt van Union

"Reglement nog eens goed nalezen": Gumienny spreekt klare taal over handsdoelpunt van Union

08:40
10
"Paul Gheysens maakt miljoenen vrij voor investeringen in spelers"

"Paul Gheysens maakt miljoenen vrij voor investeringen in spelers"

10:00
20
OFFICIEEL KV Kortrijk voegt speler toe aan A-kern

OFFICIEEL KV Kortrijk voegt speler toe aan A-kern

11:00
1
'Gesprekken al lopende: eerste wintertransfer voor Leko snel een feit?'

'Gesprekken al lopende: eerste wintertransfer voor Leko snel een feit?'

10:30
6
Ondanks die knappe vijfde plek: dit is absoluut cruciaal geweest voor KV Mechelen en iedereen beseft het Opinie

Ondanks die knappe vijfde plek: dit is absoluut cruciaal geweest voor KV Mechelen en iedereen beseft het

09:15
1
'Toch geen Anderlecht? Nieuwe club meldt zich voor Duranville'

'Toch geen Anderlecht? Nieuwe club meldt zich voor Duranville'

09:00
2
'Na exit Nicky Hayen: nog twee ontslagen bij Club Brugge'

'Na exit Nicky Hayen: nog twee ontslagen bij Club Brugge'

07:20
5
Charleroi naar top zes? Dit is allemaal niet in het voordeel van Rik De Mil

Charleroi naar top zes? Dit is allemaal niet in het voordeel van Rik De Mil

08:20
Moet dit de nieuwe spits worden van KRC Genk? Steven Defour doet opvallend voorstel

Moet dit de nieuwe spits worden van KRC Genk? Steven Defour doet opvallend voorstel

08:00
3
Marc Degryse looft revelatie en komt met slecht nieuws voor Gent, Antwerp, en Standard

Marc Degryse looft revelatie en komt met slecht nieuws voor Gent, Antwerp, en Standard

08/12
5
Maskers af bij Anderlecht: Waarom de pandoering in Westerlo net héél positief kan uitdraaien voor Besnik Hasi Analyse

Maskers af bij Anderlecht: Waarom de pandoering in Westerlo net héél positief kan uitdraaien voor Besnik Hasi

07:00
2
RECONSTRUCTIE: Whatsapp, geheime onderhandelingen in Parijs en... een opstapclausule haalden Leko naar Brugge

RECONSTRUCTIE: Whatsapp, geheime onderhandelingen in Parijs en... een opstapclausule haalden Leko naar Brugge

22:20
38
Ook Engelse interesse doet Anderlecht niéts: Renard houdt zich aan masterplan met Nilson Angulo in de hoofdrol

Ook Engelse interesse doet Anderlecht niéts: Renard houdt zich aan masterplan met Nilson Angulo in de hoofdrol

06:30
Willen de spitsen geen Gouden Stier op de rug? Belgische competitie zoekt... doelpuntenmaker

Willen de spitsen geen Gouden Stier op de rug? Belgische competitie zoekt... doelpuntenmaker

22:00
Moest de gelijkmaker van Union tegen Gent afgekeurd worden? Jonathan Lardot komt met héél duidelijk antwoord

Moest de gelijkmaker van Union tegen Gent afgekeurd worden? Jonathan Lardot komt met héél duidelijk antwoord

20:40
5
Union weet welke fout van de laatste weken ze tegen Marseille absoluut niet mogen maken Analyse

Union weet welke fout van de laatste weken ze tegen Marseille absoluut niet mogen maken

22:40
OFFICIEEL: FIFA komt met opvallende maatregel op de proppen voor WK 2026

OFFICIEEL: FIFA komt met opvallende maatregel op de proppen voor WK 2026

23:00
8
De profetische woorden van Hein Vanhaezebrouck over Ivan Leko ...

De profetische woorden van Hein Vanhaezebrouck over Ivan Leko ...

19:00
1
Bommetje: Club Brugge ontslaat Nicky Hayen en vervangt hem met coach van grote rivaal

Bommetje: Club Brugge ontslaat Nicky Hayen en vervangt hem met coach van grote rivaal

17:00
225
Vermeeren komt met Marseille op bezoek bij Union: "Natuurlijk heb ik hen enkele zaken verteld"

Vermeeren komt met Marseille op bezoek bij Union: "Natuurlijk heb ik hen enkele zaken verteld"

21:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 17
La Louvière La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Standard Standard
Union SG Union SG 1-1 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 3-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 4-0 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 3-0 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over "Paul Gheysens maakt miljoenen vrij voor investeringen in spelers" Andreas2962 Andreas2962 over 📷 "Dit is het bewijs": straffe uitspraak over Hayen, ook extra reden voor vertrek Leko cartman_96 cartman_96 over 'Gesprekken al lopende: eerste wintertransfer voor Leko snel een feit?' Andreas2962 Andreas2962 over 'Wordt vandaag nog officieel: PSG neemt Belgische club over' Sv1978 Sv1978 over 'Ivan Leko zorgt voor nog een extra koude douche bij KAA Gent' Andreas2962 Andreas2962 over RECONSTRUCTIE: Whatsapp, geheime onderhandelingen in Parijs en... een opstapclausule haalden Leko naar Brugge Johnnie Walker Johnnie Walker over "Reglement nog eens goed nalezen": Gumienny spreekt klare taal over handsdoelpunt van Union Nelvafrel Nelvafrel over Patrick Goots voorspelt: dit kunnen de twee verrassingen worden in de top 6 Sv1978 Sv1978 over Degryse doet boekje open over gang van zaken bij Club Brugge na ontslag van Hayen Nelvafrel Nelvafrel over "Een misverstand": Analist komt met duidelijke boodschap over Glen De Boeck Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved