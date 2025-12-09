Liverpool is niét onder de indruk: 'Engelse grootmacht werkt al maanden aan opvolging van Salah'

Mo Salah spuwde afgelopen weekend zijn gal na de wedstrijd van Liverpool FC. De Egyptenaar sprak zelfs openlijk over een vertrek. Al is de Engelse landskampioen allesbehalve onder de indruk.

"Ik ga voor mijn vertrek naar de Afrika Cup afscheid nemen van de fans", was Mo Salah héél duidelijk. De Egyptenaar kan niet om met het gebrek aan respect dat hij krijgt van Arne Slot.

Salah steekt het dan ook niet onder stoelen of banken dat hij in januari andere oorden wil opzoeken. Aan interesse geen gebrek. Vooral de Saoedische clubs hebben héél véél geld veil voor de ster.

Liverpool is niét onder de indruk

Liverpool is dan weer niet onder de indruk. Slot nam de Egytpenaar dan ook niet op voor de trip naar Milaan. Meer zelfs: de Engelse media weten dat The Reds de voorbije maanden al hebben gewerkt aan de opvolging van Salah.

Op de verlanglijst: Michael Olise, Kenan Yildiz, Rodrygo en Iliman N'Diaye. Meer zelfs: de eerste contacten met de spelers van respectievelijk Bayern München, Juventus FC, Real Madrid en Everton FC zijn al gelegd.

Naar uit de uitgang... voor de juiste prijs



Salah zal overigens niet zomaar de poort van Anfield Road uit wandelen. Het contract van de 33-jarige Egyptenaar bij Liverpool loopt tot medio 2027. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 45 miljoen euro.