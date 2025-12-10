OFFICIEEL: KAA Gent heeft nieuwe coach twee dagen na vertrek Ivan Leko

Rik De Mil is de nieuwe coach van KAA Gent. De 44-jarige Belgische coach van Charleroi stond al langer in de kijker als mogelijke opvolger van Ivan Leko, die maandag naar Club Brugge trok. En zo moet nu Charleroi op zoek naar een nieuwe oefenmeester.

Wie een maand geleden zou voorspeld kunnen hebben dat Ivan Leko als coach van Club Brugge en Rik De Mil als coach van KAA Gent het eind december op Jan Breydel tegen elkaar zouden gaan opnemen? Die zou nu rijk zijn.

Maar na het vertrek maandag van Ivan Leko van Gent naar Brugge moesten de Buffalo's snel schakelen. En zo kwamen ze al even snel uit bij Rik De Mil, die nu de overstap van Charleroi naar KAA Gent maakt. Dat nieuws lag al een paar uren in de pijplijn.

𝙒𝙚𝙡𝙠𝙤𝙢 𝙞𝙣 𝙂𝙚𝙣𝙩, 𝙍𝙞𝙠 🦬



Rik De Mil is de nieuwe coach van de Gantoise



MEER | https://t.co/jXuZPYMwpc pic.twitter.com/uYMlhzA5D4 — KAA Gent (@KAAGent) December 10, 2025

Deze morgen meldde Rik De Mil zich ziek op training bij Charleroi, een teken aan de wand voor velen. Ondertussen is de deal al helemaal rond. "KAA Gent heeft met Rik De Mil een nieuwe hoofdcoach aangesteld."

Rik De Mil 2,5 jaar in de Planet Group Arena

"Onze club bereikte daarover een akkoord met Charleroi. De Mil tekende een overeenkomst voor 2,5 seizoenen in de Planet Group arena, tot 2028", aldus de Buffalo's op hun webstek. "Afgelopen maandag werd KAA Gent verrast door het vertrek van Ivan Leko."



"De voorbije twee dagen is keihard gewerkt om een oplossing te vinden voor deze onverwachte situatie. Met Rik De Mil halen we een Belgische topcoach in huis. Hij dwong afgelopen seizoen Europees voetbal af met Charleroi en had die club eerder ook al behoed voor degradatie."