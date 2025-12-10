Opvallende afwezigheid voedt geruchten: Rik De Mil niet op training bij Charleroi

Bij Charleroi was er woensdag opvallend nieuws: trainer Rik De Mil ontbrak op training wegens ziekte en leverde daarvoor een medisch attest in. De timing zet meteen de geruchtenmolen in gang.

Net nu La Gantoise vol voor De Mil zou gaan als opvolger van Ivan Leko, duikt zijn afwezigheid op. Toeval of niet, het valt op z’n minst op.

De interesse van Gent is alvast concreet. De club ziet in De Mil het ideale profiel om Leko te vervangen, die maandag onverwacht naar Club Brugge vertrok.

De Mil lijkt deze keer de Gent-trein niet te laten passeren

Het is niet de eerste keer dat De Mil genoemd wordt bij andere clubs. In het voorjaar was hij al in beeld bij Union, maar toen raakte men niet uit aan Charleroi.

Ook Antwerp probeerde deze zomer nog om hem los te weken, maar zonder succes. Charleroi hield toen de deur dicht.

Nu is de vraag of het deze keer anders loopt. De Buffalos moeten snel een nieuwe coach vinden, en alle pijlen lijken richting De Mil te wijzen.