Na de storm: Lierse-speler duikt vroeger dan verwacht op training op bij de grote rivaal
Officieel begint de transfermarkt pas over een maand. Maar er kunnen van tevoren al overeenkomsten worden gevonden, en dat is nu ook het geval: KV Mechelen heeft de eerste winterse transfer van de Jupiler Pro League afgerond. En dat doen ze ... bij Lierse.

Het was een mooie zet van KV Mechelen vorige week, toen diverse media aankondigden dat Mauro Lenaerts (18 jaar) vanaf 1 januari Mechelaar zal zijn. De jonge aanvaller komt over van Lierse en trekt zo naar de Jupiler Pro League.

Mauro Lenaerts vroeger dan verwacht in Mechelen

De aanvaller, opgeleid bij Lierse, moest nog zijn medische tests ondergaan voordat hij - als die succesvol zijn - officieel bij KVM kon aansluiten. Lenaerts scoorde een paar maand geleden nog in de Beker van België, tegen KV Mechelen.

Een storm stak op boven Het Lisp. De fans wilden de wedstrijd tegen Jong Genk boycotten, de speler zelf had de storm niet verwacht. En nu is er opnieuw nieuws, want Lenaerts is ondertussen al opgedoken in Mechelen.

Lenaerts mocht niet meer meetrainen bij Lierse

Mauro Lenaerts traint vanaf woensdag namelijk mee met de A-kern van Malinwa. De 18-jarige aanvaller komt deze winter gratis over van Lierse en is pas vanaf 6 januari inzetbaar, maar kan dus wel al meetrainen. 


Lenaerts was volgens Gazet van Antwerpen niet meer welkom op training in Lierse toen zijn transfer uitlekte. En dus moest hij op zoek naar een oplossing om de conditie te onderhouden. Die krijgt hij nu bij zijn toekomstige club.

