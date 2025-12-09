📷 "Dit is het bewijs": straffe uitspraak over Hayen, ook extra reden voor vertrek Leko

Club Brugge zorgde voor een schokgolf in het Belgische voetbal met het ontslag van Nicky Hayen en de aanstelling van Ivan Leko. Steven Defour analyseerde de situatie en gaf zijn kijk op de gebeurtenissen.

Club Brugge ontslaat Nicky Hayen

Defour benadrukt dat de trainerswissel bij Club Brugge onverwacht kwam en insloeg als een bom. “Niemand had dit zien aankomen. Niet het ontslag van Nicky Hayen en al zeker niet de aanstelling van Ivan Leko”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Volgens hem verdiende Hayen meer krediet na zijn eerdere successen met titel, beker en Europese overwintering. Defour klinkt ook kritisch over de steun die Hayen kreeg. “Misschien is het ook een bewijs dat het vertrouwen vanuit het bestuur in hem nooit gigantisch groot is geweest.”

Ondanks enkele misstappen in de competitie stond Club nog dicht bij Union en nederlagen in de Champions League zijn volgens hem niet uitzonderlijk. Defour besluit dat de verwachtingen bij Club bijzonder hoog liggen.

“Ik snap dat de lat hoog ligt bij Club, maar je kan niet elk jaar verwachten dat je kampioen wordt én schittert in de Champions League. Dat is utopisch”, gaat hij verder. Daarmee wijst hij op de beperkte foutenmarge die trainers krijgen.

Harde realiteit van het voetbal

De keuze voor Leko noemt Defour begrijpelijk. “De keuze voor Ivan Leko is op zich niet onlogisch. Hij heeft goede periodes gekend bij Club als speler en als coach, hij staat voor aanvallend voetbal en discipline én hij is iemand die een kleedkamer kan wakkerschudden.” Bij KAA Gent kende Leko wisselende resultaten, maar de kans om terug te keren naar Brugge kon hij niet laten liggen. Al speelde volgens Sacha Tavolieri ook mee dat hij enorm ontgoocheld was in het werk van Kjeld Fort bij de Buffalo's. 

Lees ook... 'Ivan Leko zorgt voor nog een extra koude douche bij KAA Gent'

Defour merkt op dat KAA Gent verrast werd door deze overstap. “Dat ze bij AA Gent perplex staan, kan ik begrijpen. Op ethisch vlak kan je je hier vragen over stellen. Maar zo zit de voetbalwereld in mekaar. Het is eten of gegeten worden”, besluit hij.

