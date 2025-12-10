Genk klopt Anderlecht in spektakelduel en doet goede zaak in CPL

Niet enkel in de Champions League werd op dinsdagavond gevoetbald. Dat was ook wel degelijk het geval in ons land. Jong Genk en de RSCA Futures speelden tegen elkaar een inhaalduel en dat leverde spektakel op.

Jong Genk had door verplichtingen in de Youth League de voorbije maanden een wedstrijd moeten laten uitstellen tegen de RSCA Futures, maar deze midweek werd dat duel gespeeld. Volgend weekend speelt iedereen de laatste match (behalve Club Luik) van de heenronde en zijn we halfweg.

Jong Genk en jong Anderlecht (de RSCA Futures) maakten er een spektakelduel van, met liefst vijf doelpunten in totaal. Al na vijf minuten kreeg Genk een strafschop en zo kon Bibout er vanop de stip al 1-0 van maken.

RSC Anderlecht maakt het nog spannend in Genk

Nog eens vijf minuten later was het al 3-0 voor Jong Genk. Eerst had Luca Oyen de score kunnen verdubbelen, daarna was het nogmaals Bibout die op aangeven van Haroun de wedstrijd helemaal monddood maakte.

FT | Jong Genk kreeg het nog benauwd in de slotfase, maar pakt toch de drie punten. 🔵⚪ #GNKAND pic.twitter.com/s3nxygL6OR — DAZN België (@DAZN_BENL) December 9, 2025

Al probeerde RSC Anderlecht daarna nog terug te komen. Van de Ven kon nog voor het kwartier vanop de stip al milderen, na de aansluitingstreffer van Nga tien minuten voor tijd werd het nog helemaal spannend in Genk.



In de stand springt Genk zo over Anderlecht naar de dertiende plaats in de stand. Het heeft nu vijftien punten, twee meer dan de RSCA Futures. Degradatiegevaar is er (vooralsnog) niet voor beide ploegen vanwege de vigerende U23-regels.