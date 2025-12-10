'Man van de Match' Charles De Ketelaere geeft Chelsea-speler schop onder kont na winst

Atalanta blijft verrassen in de Champions League. Met een overwinning op Chelsea blijft de Italiaanse ploeg bovenin meedraaien. Charles De Ketelaere was met een assist én het winnende doelpunt opnieuw de held van de avond.

“Het was een geweldige avond. Onze fans waren fantastisch”, vertelde De Ketelaere na de wedstrijd aan Sky Sport Italia. “Dit vertrouwen moeten we meenemen naar de komende wedstrijden.”

De Belgische aanvaller werd dan ook terecht uitgeroepen tot Man van de Match. Zijn bijdrage zorgde ervoor dat Atalanta de drie punten veiligstelde tegen een ploeg als Chelsea.

In de Serie A had Atalanta het afgelopen weekend nog moeilijk met een 3-1-nederlaag tegen Verona. “Het kan niet dat we zaterdag zo spelen en vanavond winnen. Mentaal moeten we sterker zijn. Dan hebben we de kwaliteiten om elke wedstrijd te winnen”, benadrukte De Ketelaere.

De Ketelaere had nog iets te zeggen tegen Garnacho

De Ketelaere gaf zelf alvast het goede voorbeeld met een topprestatie. “Je moet in elke wedstrijd tonen wat je kunt, en dat is ons vanavond gelukt.”

Tot slot haalde hij uit naar Chelsea-speler Alejandro Garnacho, die maandag had gezegd weinig te weten over Atalanta. “Dat had hij eigenlijk al moeten weten na onze Europa League-zege. Misschien weet hij nu wél iets over ons”, zei De Ketelaere met een glimlach.

