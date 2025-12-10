Marc Brys haalt zwaar uit naar Eto'o en steekt hem ook stokken in de wielen: wat een machtsstrijd!

De soap rond Marc Brys en Samuel Eto'o blijft maar nieuwe wendingen krijgen. Nadat Eto'o vorige week eigenhandig een andere bondscoach aanstelde, heeft Brys nu zélf een selectie voor de Afrika Cup ingediend. En daarbij spaarde hij zijn woorden allerminst.

De aanleiding ligt bij de beslissing van Eto’o om zonder overleg een selectie te publiceren én David Pagou aan te duiden als nieuwe bondscoach. Brys reageerde furieus. “Vanaf minuut één wilde hij me weg. Hij beledigde me constant. Ik was te veel concurrent voor hem.”

Toch weigert Brys op te geven. In plaats van zich neer te leggen bij de situatie, ging hij meteen in de tegenaanval. Hij dient zijn eigen selectie in, met onder meer André Onana, Vincent Aboubakar en Eric Maxim Choupo-Moting.

Volgens Brys liet Eto’o bewust sleutelspelers vallen. “Hoe ga je naar de Afrika Cup zonder een doelman van wereldklasse? Of zonder leiders als Aboubakar?” vraagt hij zich luidop af. “Het verbaast me niet. Het komt van iemand die narcistisch is.”

Brys blijft gewoon werken ondanks ontslag door Eto'o

De situatie wordt nog verwarrender doordat beide kampen een andere realiteit claimen. Terwijl Eto’o doet alsof Brys al vervangen is, weigert de Belg ook maar één stap achteruit te zetten. Hij blijft werken als bondscoach én communiceert daar ook naar buiten toe.



Intussen heeft het Kameroense Ministerie van Sport de knoop doorgehakt: Brys ís en blijft de officiële bondscoach. “Zolang de president Pagou niet benoemt, blijft Marc Brys aan als trainer.” Het wachten is nu op de volgende zet in deze steeds pijnlijker wordende machtsstrijd.