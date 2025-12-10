Marc Brys haalt zwaar uit naar Eto'o en steekt hem ook stokken in de wielen: wat een machtsstrijd!

Foto: Walfoot
De soap rond Marc Brys en Samuel Eto'o blijft maar nieuwe wendingen krijgen. Nadat Eto'o vorige week eigenhandig een andere bondscoach aanstelde, heeft Brys nu zélf een selectie voor de Afrika Cup ingediend. En daarbij spaarde hij zijn woorden allerminst.

De aanleiding ligt bij de beslissing van Eto’o om zonder overleg een selectie te publiceren én David Pagou aan te duiden als nieuwe bondscoach. Brys reageerde furieus. “Vanaf minuut één wilde hij me weg. Hij beledigde me constant. Ik was te veel concurrent voor hem.”

Toch weigert Brys op te geven. In plaats van zich neer te leggen bij de situatie, ging hij meteen in de tegenaanval. Hij dient zijn eigen selectie in, met onder meer André Onana, Vincent Aboubakar en Eric Maxim Choupo-Moting.

Volgens Brys liet Eto’o bewust sleutelspelers vallen. “Hoe ga je naar de Afrika Cup zonder een doelman van wereldklasse? Of zonder leiders als Aboubakar?” vraagt hij zich luidop af. “Het verbaast me niet. Het komt van iemand die narcistisch is.”

Brys blijft gewoon werken ondanks ontslag door Eto'o

De situatie wordt nog verwarrender doordat beide kampen een andere realiteit claimen. Terwijl Eto’o doet alsof Brys al vervangen is, weigert de Belg ook maar één stap achteruit te zetten. Hij blijft werken als bondscoach én communiceert daar ook naar buiten toe.


Intussen heeft het Kameroense Ministerie van Sport de knoop doorgehakt: Brys ís en blijft de officiële bondscoach. “Zolang de president Pagou niet benoemt, blijft Marc Brys aan als trainer.” Het wachten is nu op de volgende zet in deze steeds pijnlijker wordende machtsstrijd.

Kameroen
Marc Brys

African Cup of Nations

 Speeldag 2
Marokko Marokko 26/12 Mali Mali
Egypte Egypte 26/12 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Nigeria Nigeria 27/12 Tunesië Tunesië
Oeganda Oeganda 27/12 Tanzania Tanzania
Senegal Senegal 27/12 DR Congo DR Congo
Algerije Algerije 28/12 Burkina Faso Burkina Faso
Ivoorkust Ivoorkust 28/12 Kameroen Kameroen

Nieuwste reacties

ontleder ontleder ontleder ontleder over KAA Gent lijkt te gaan slagen waar Antwerp en Union faalden: duidelijkheid over wie nieuwe trainer wordt Eldonte Eldonte over Club Brugge heeft meer kans dan Union: dit is waarom blauw-zwart kan blijven hopen op CL-overwintering Philipdesmet Philipdesmet over Familie komt met bijzonder verzoek na overlijden van Glen De Boeck Cul-de-sac Cul-de-sac over Komt het volgende ontslag eraan? 'Genk-bestuur steunt Fink nog, maar Duitser heeft een véél groter probleem' Didierke31 Didierke31 over Onbegrip en woede bij Marc Degryse: "Als je een meetlat bovenhaalt..." J K J K over Nieuwe jackpot op komst voor Antwerp? "Doet me denken aan Vermeeren" Jasperd Jasperd over RSCA Futures geeft slapend zege weg in eerste 10 minuten, héél opvallende naam in de basis BlueWhiteSky BlueWhiteSky over Moeten Gent én Baro de hand in eigen boezem steken? 'Dit is de échte reden achter het vertrek van Ivan Leko' CCpl CCpl over STVV ruikt bloed, de Hel van Stayen is terug en JPL-topclubs bibberen Stefaan_82 Stefaan_82 over Kijkt het bestuur van Club Brugge ook in eigen boezem? Rigaux gaf antwoord Kantine
