Nusa leeft een droom: 'Van Club Brugge en via RB Leipzig naar... FC Barcelona'

Antonio Nusa kan opnieuw een droomtransfer maken. De voormalige sterkhouder van Club Brugge staat op de radar van FC Barcelona.

FC Barcelona is op zoek naar aanvallende versterking op de flanken. SPORT weet dat de prestaties van Antonio Nusa nauwgezet gevolgd worden. 

Meer zelfs: João Amaral werd al enkele keren gespot op de tribunes tijdens wedstrijden van RB Leipzig. Het is geen geheim dat de hoofdscout van Barça als laatste wordt vooruit gestuurd vooraleer Deco zelf in actie komt. 

Wintertransfer

En de Catalanen willen er geen gras over laten groeien. Bij voorkeur komt Nusa in januari al naar Barcelona. Al is Barça niet van plan om extra te betalen voor een wintertransfer. 

Nusa heeft een lopend contract tot medio 2029 bij Leipzig. Hij werkte er zich op korte tijd op tot sterkhouder. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 28 miljoen euro.

Sterkhouder


Nusa speelde tussen 2021 en 2024 de pannen van het dak - nee, we lachen niét met de staat van de thuishaven van blauw-zwart - van het Jan Breydelstadion. Leizpig betaalde 21 miljoen euro aan Club Brugge om hem op te halen. 

