🎥 Woede in Milaan: voor dit kreeg Liverpool een penalty! "Schandalig"

Internazionale voelt zich zwaar benadeeld na het Champions League-duel met Liverpool. De Duitse scheidsrechter Felix Zwayer wees in de slotfase een strafschop toe aan Liverpool, benut door Dominik Szoboszlai, tot grote frustratie van de Milanezen.

De wedstrijd in San Siro leek lange tijd op een doelpuntloos gelijkspel af te stevenen. Totdat Alessandro Bastoni Florian Wirtz aan zijn shirt trok in het strafschopgebied. Zwayer gaf in eerste instantie geen penalty, maar de VAR wees hem later op de actie, waarna de bal op de stip ging en Bastoni geel kreeg.

Inter-trainer Cristian Chivu toonde zich kritisch over de VAR. “Ik geef normaal nooit commentaar op scheidsrechters, en Zwayer stond goed gepositioneerd. Maar de VAR moet de dynamiek van de wedstrijd beter inschatten", zei hij tegen Sky Sport Italia.

Eén van de lichtste overtredingen ooit voor een strafschop

Voormalig trainer Fabio Capello noemde het besluit “schandalig”. Hij benadrukte dat zulke lichte overtredingen volgens hem niet bestraft zouden mogen worden met een penalty. Ook Inter-verdediger Manuel Akanji kon de beslissing nauwelijks geloven. “Dit was een van de lichtste overtredingen ooit voor een strafschop", aldus de Zwitser.

Liverpool-aanvoerder Virgil van Dijk erkende de kritiek, maar relativeerde het. “Misschien was het geen strafschop, maar aan de andere kant werd een doelpunt uit een hoekschop afgekeurd voor een handbal. Het heft elkaar een beetje op.”

Uiteindelijk betekende de penalty het verschil en verloor Inter met 0-1. De discussie over VAR en lichte overtredingen zal ongetwijfeld nog een tijdje nazinderen in Milaan en daarbuiten.



