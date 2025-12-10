Genk krijgt zwaardere straf opgelegd na ongeregeldheden in Sint-Truiden

De Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal (DRP) van de KBVB heeft woensdag besloten KRC Genk één uitwedstrijd zonder supporters op te leggen. De maatregel volgt op het wangedrag van Genkse uitfans tijdens hun bezoek aan STVV.

Op 28 september leidde scheidsrechter Lawrence Visser de wedstrijd tussen STVV en KRC Genk. Na 86 minuten werd het duel tijdelijk stilgelegd. Genkse supporters stonden op de richel van hun uitvak, boven het doel van STVV-doelman Kokubo, met pyro in de handen en hadden eerder al harde knallen veroorzaakt.

Na een pauze van zestien minuten werd de match hervat. Ondanks de onderbreking wist KRC Genk in de slotfase nog te scoren en won met 1-2. Het incident zette echter kwaad bloed bij de bond en leidde tot de disciplinaire maatregelen.

Volgens het bondsparket was dit incident al het 22e sinds begin vorig seizoen met Genkse supporters. De club zelf had uit voorzorg al besloten geen supporters mee te nemen naar de volgende uitwedstrijd bij STVV en vroeg aanvankelijk om geen straf op te leggen.

Zwaardere straf na beroep

Het Disciplinair Comité legde in eerste instantie één uitwedstrijd zonder supporters op. KRC Genk ging in beroep en noemde de straf te streng. De club stelde dat profclubs verantwoordelijk worden gehouden voor hun supporters, maar onvoldoende middelen krijgen om het gedrag in te perken.



In beroep bevestigde de Disciplinaire Raad de straf: één effectieve uitwedstrijd zonder supporters, aangevuld met twee wedstrijden met uitstel. Daarnaast moet KRC Genk een boete van 10.000 euro betalen.