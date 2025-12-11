'Wie wordt trainer bij Charleroi? Deze namen vallen al zeker af'

Na het vertrek van Rik De Mil heeft Charleroi een tijdelijke oplossing gevonden. Hans Cornelis neemt de sportieve leiding over tot aan de winterstop en zal de laatste drie wedstrijden van het kalenderjaar coachen.

Tijdelijke invulling en strategische zoektocht

Cornelis krijgt het vertrouwen van het bestuur om de ploeg tot aan de onderbreking te begeleiden. Intussen werkt Mehdi Bayat aan het vinden van een definitieve opvolger. Die moet passen binnen de visie van positief voetbal die de club voor ogen heeft.

De Mil werd eerder omschreven als de architect van de sportieve visie voor 2027-2030. Die lijn wil Charleroi nu verderzetten met een profiel dat niet alleen sportieve kwaliteiten bezit, maar ook strategisch kan meedenken. Een verrassend profiel, zoals Edward Still ook was, zou uit de bus kunnen komen, aldus La Dernière Heure.

Namen geschrapt, selectie loopt

Verschillende kandidaten zijn volgens de Waalse krant inmiddels uitgesloten. Zo worden Simons, Milicevic en Vanhaezebrouck, ook al houden de fans van die namen, niet meer in overweging genomen. Het bestuur wil fouten vermijden en kiest voor een zorgvuldige aanpak.

Bayat benadrukt dat de opvolger moet aansluiten bij de clubfilosofie. “We willen iemand die begrijpt wat Charleroi wil zijn en die zich kan inschrijven in onze strategische visie”, klinkt het bij de voorzitter.



De komende weken zal blijken wie het definitieve vertrouwen krijgt. Tot dan blijft Cornelis verantwoordelijk voor de sportieve resultaten, met als doel stabiliteit en continuïteit te garanderen.