Ex-speler van Anderlecht en Standard terug op het veld na beroerte en coma

Samuel Bastien, voormalig speler van Anderlecht en Standard, heeft na een beroerte en coma zijn rentree gemaakt. Het moment markeert een onverwachte terugkeer op het veld, maanden na een lange revalidatieperiode.

Medisch traject

De middenvelder lag eerder dit jaar enkele dagen in coma en moest geopereerd worden. In de eerste fase zat hij in een rolstoel en verbleef hij twee weken in het ziekenhuis. Daar kreeg hij te horen dat zijn loopbaan waarschijnlijk voorbij was. “Het scheelde heel weinig of ik was er niet meer”, vertelt hij aan ESPN.

Ondanks die boodschap zette Bastien door. In een revalidatiecentrum leerde hij opnieuw stappen en boekte sneller vooruitgang dan verwacht. “De dokters vertelden me vier maanden geleden nog dat ik nooit meer zou kunnen voetballen…”

Comeback bij Fortuna

Zijn eerste speelminuten sinds maart kwamen er in de wedstrijd van Fortuna Sittard tegen PEC Zwolle. Het duel eindigde op 1-0 verlies, maar in de 83ste minuut vierde men een bijzonder moment: Bastien viel in en stond opnieuw op het veld.

Bastien doorliep de jeugdopleiding bij Anderlecht en groeide uit tot sterkhouder bij Standard, waar hij zelfs aanvoerder werd. Later volgde een transfer naar Burnley onder Vincent Kompany, maar dat avontuur kende weinig succes. Sinds vorig seizoen speelt hij in Nederland bij Fortuna Sittard.



Trainer Danny Buijs sprak van een belangrijke opsteker na het lange hersteltraject. “Ik voel me beter. Ik ben nog niet 100 procent topfit, maar goed. Ik heb elke dag geprobeerd sterk te blijven voor dit moment. Het doet deugd om weer bij het team te zijn”, besloot Bastien positief.