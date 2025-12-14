Rik De Mil neemt nederlaag filosofisch op: "Dan kan je sneller opstaan"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt vanuit Gent
Rik De Mil neemt nederlaag filosofisch op: "Dan kan je sneller opstaan"
Het debuut van Rik De Mil voor KAA Gent leverde geen punten op. Toch bleef de nieuwe coach van De Buffalo's wel vrij positief over de zaak. "Soms moet je eens vallen om sneller te kunnen opstaan."

KAA Gent verloor in eigen huis met 0-2 van Royal Antwerp FC. Dat leverde een stevige ontgoocheling op voor Rik De Mil qua resultaat tijdens zijn eerste wedstrijd voor zijn nieuwe club, die had gehoopt op een beter resultaat.

KAA Gent toonde mentaliteit tegen Antwerp

"Uiteraard zijn wij zeer ontgoocheld na deze wedstrijd, want we hebben niet het resultaat gehaald dat we hadden gehoopt te halen", aldus Rik De Mil in zijn analyse in de catacomben van de Planet Group Arena zondagmiddag.

"Veel kansen waren er niet, maar we verliezen door tegendoelpunten na individuele fouten en omschakelingsmomenten. Het hangt in dit soort wedstrijden van details en efficiëntie af. We hadden onze momenten, maar het zal beter moeten in balbezit."

Gent moet dominanter worden in balbezit

"We moeten beter worden aan de bal. Dominanter. En meer creëren. Dat is de enige manier om meer punten te pakken. Maar over de mentaliteit kan ik niets zeggen. Iedereen gaf alles, we hebben alles geprobeerd."

Antwerp stoomt door onder nieuwe coach Oosting, primeur voor De Mil levert nederlaag op
"Daar kan je al een eind mee raken en het is dus iets om op verder te bouwen. Natuurlijk had ik het liever anders gezien qua resultaat voor deze eerste wedstrijd. Maar soms moet je eens vallen om sneller op te kunnen staan."

