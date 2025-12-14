Ideale dag: Westerlo-speler scoorde laatste goal tegen... ex-ploeg Genk

Tuur Rommens kende een moeilijke periode na een zware blessure, maar maakte recent zijn terugkeer op het veld. Zijn verhaal toont de weg van herstel en de hoop op nieuwe successen, met een bijzondere missie vandaag tegen ex-club KRC Genk.

Blessure en herstel

Op 18 oktober liep Rommens in La Louvière een zware knieblessure op na een luchtduel. “Hij stond meteen dik, dan weet je dat het ernstig is”, klinkt het in Het Belang van Limburg. Met het kunstgras had het volgens hem niets te maken. De diagnose luidde gescheurde binnenste en buitenste ligamenten, met een verplichte rustperiode van zes weken.

De eerste weken waren beperkt tot lichte oefeningen. Ondanks de frustratie bleef hij positief en probeerde hij zijn omgeving niet te belasten. Vorige week vierde Rommens zijn rentree tegen Anderlecht.

“Ik kon me geen mooiere wedstrijd inbeelden om mijn terugkeer te vieren”, gaat hij verder. Een basisplaats kwam nog te vroeg, maar 45 minuten spelen was haalbaar. Hij had slechts enkele trainingen achter de rug en pas kort voor de wedstrijd opnieuw gesprint.

Laatste goal tegen KRC Genk

Sinds vorig seizoen bleef Rommens zonder doelpunt, ondanks 36 pogingen. “Ik ben er dit jaar ook nog niet zo dicht bij geweest als vorig jaar”, klinkt het nuchter. Zijn laatste treffer dateert van 1 oktober 2023 tegen... Genk, toen hij met een volley een punt redde. “Een mooie goal, hé. Ik was er toen ook net weg, dat maakte het nog veel leuker.”

Sinds zijn vertrek bij Genk speelde Rommens vier keer tegen zijn ex-club, zonder overwinning. Westerlo wacht al sinds 2012 op een zege tegen de Limburgers. Toch blijft hij optimistisch: “De wedstrijden tegen Genk zouden ons normaal wel moeten liggen. Als ploeg zijn we op ons sterkst in de omschakeling, in die topwedstrijden komen we vaak beter tot ons recht”, besluit hij.