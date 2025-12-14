Spelers Gent verbazen: "Ivan Leko is vergeten"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt vanuit Gent
Spelers Gent verbazen: "Ivan Leko is vergeten"
Foto: © photonews

Het kan zeer snel gaan in het Belgisch voetbal. Een week geleden was Ivan Leko nog coach van KAA Gent, maar ondertussen zat Rik De Mil al op de bank bij de Buffalo's. Zo snel kan het dus ook gaan in het voetbal.

KAA Gent doet het sinds deze week met Rik De Mil. Hij kwam over van Sporting Charleroi en nam er de plaats in van Ivan Leko, die naar Club Brugge trok ter vervanging van de ontslagen Nicky Hayen. Het leverde geen overwinning op, maar de coach was niet ontevreden.

Spelers laten zich uit over situatie rond Ivan Leko

Ook de spelers hadden een en ander te zeggen over de zaak. "Neen, ik heb nog geen contact gehad met Ivan Leko de voorbije dagen", opende Maksim Paskotsi onder mee. "Natuurlijk was het wel een bewogen week."

"Maar uiteindelijk hoort het bij het voetbal. Het is iets waar we niets konden aan veranderen en dus moeten we verder. We vonden gelukkig snel een nieuwe coach." Die legt volgens onder meer Davy Roef meteen zijn eigen accenten.

Ivan Leko is vergeten volgens spelers van KAA Gent

En dus denken ze al niet meer aan Ivan Leko bij Gent, als we de spelers mogen geloven dan toch: "Het was een eek met veel emoties voor iedereen en het was zeker niet makkelijk. Maar er is nu een nieuwe wind, met een nieuwe coach en een nieuw avontuur. Ivan Leko is vergeten."

Lees ook... Broer van Leko ziet het verschil met eerste passage bij Club
Woorden van Siebe Van Der Heyden, die ook door Matisse Samoise werden bevestigd. "Waar ik het hoorde? Ik heb het op het nieuws vernomen, zoals iedereen. De vorige trainer ligt in het verleden gewoon en wij moeten verder."

Volg Club Brugge - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (21/12).

