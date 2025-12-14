Gumienny is overduidelijk over penalty van STVV

Tijdens de wedstrijd tussen Anderlecht en STVV ontstond discussie over een toegekende strafschop. Ex-scheidsrechter Serge Gumienny gaf zijn analyse en benadrukte dat beslissingen enkel mogen steunen op duidelijke feiten.

Onzekerheid rond de fase

STVV kreeg een penalty na een vermeende handsbal van Thorgan Hazard. Gumienny benadrukte dat de beelden geen sluitend bewijs leverden. Daarmee wees hij op het ontbreken van zekerheid in de beoordeling.

De scheidsrechter besloot toch een strafschop toe te kennen. Gumienny vond dat opmerkelijk, omdat er volgens hem geen harde aanwijzingen waren. “Een vreemde beslissing, want je kan geen penalty fluiten puur op basis van een vermoeden”, zegt hij in Het Belang van Limburg.

Naast de scheidsrechter kwam ook de VAR in beeld. Gumienny stelde dat het onduidelijk was waarom de videoref ingreep. Hij wees erop dat er geen betere beelden beschikbaar waren dan die al getoond werden.

Gelukkig geen gevolgen

Volgens Gumienny kan men in zo’n situatie moeilijk spreken van een duidelijke en flagrante fout. Hij gaf aan dat Hazard zelfs na afloop bleef volhouden dat er geen contact was geweest met de arm.



“Al een geluk dat het niet 0-1 was gebleven, anders was het kot helemaal te klein geweest”, besloot de ex-scheidsrechter. Anderlecht scoorde nog twee keer in een dolle drie minuten. Daarmee maakte hij duidelijk dat de impact van de beslissing groter had kunnen zijn indien het resultaat anders was uitgevallen.