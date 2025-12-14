Gumienny is overduidelijk over penalty van STVV

Gumienny is overduidelijk over penalty van STVV

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Tijdens de wedstrijd tussen Anderlecht en STVV ontstond discussie over een toegekende strafschop. Ex-scheidsrechter Serge Gumienny gaf zijn analyse en benadrukte dat beslissingen enkel mogen steunen op duidelijke feiten.

Onzekerheid rond de fase

STVV kreeg een penalty na een vermeende handsbal van Thorgan Hazard. Gumienny benadrukte dat de beelden geen sluitend bewijs leverden. Daarmee wees hij op het ontbreken van zekerheid in de beoordeling.

De scheidsrechter besloot toch een strafschop toe te kennen. Gumienny vond dat opmerkelijk, omdat er volgens hem geen harde aanwijzingen waren. “Een vreemde beslissing, want je kan geen penalty fluiten puur op basis van een vermoeden”, zegt hij in Het Belang van Limburg.

Naast de scheidsrechter kwam ook de VAR in beeld. Gumienny stelde dat het onduidelijk was waarom de videoref ingreep. Hij wees erop dat er geen betere beelden beschikbaar waren dan die al getoond werden.

Gelukkig geen gevolgen

Volgens Gumienny kan men in zo’n situatie moeilijk spreken van een duidelijke en flagrante fout. Hij gaf aan dat Hazard zelfs na afloop bleef volhouden dat er geen contact was geweest met de arm.


“Al een geluk dat het niet 0-1 was gebleven, anders was het kot helemaal te klein geweest”, besloot de ex-scheidsrechter. Anderlecht scoorde nog twee keer in een dolle drie minuten. Daarmee maakte hij duidelijk dat de impact van de beslissing groter had kunnen zijn indien het resultaat anders was uitgevallen.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
STVV
Serge Gumienny

Meer nieuws

LIVE: Charleroi gaat duidelijk op zoek naar gelijkmaker tegen Union Live

LIVE: Charleroi gaat duidelijk op zoek naar gelijkmaker tegen Union

19:50
LIVE: Genk laat gelijkmaker onbegrijpelijk liggen tegen Westerlo! Live

LIVE: Genk laat gelijkmaker onbegrijpelijk liggen tegen Westerlo!

19:40
Kompany in de prijzen op Sportgala, De Cat en Union niet

Kompany in de prijzen op Sportgala, De Cat en Union niet

19:30
Weeral pech voor Joaquin Seys, bij Club Brugge vrezen ze het ergste

Weeral pech voor Joaquin Seys, bij Club Brugge vrezen ze het ergste

19:15
Club Brugge tankte vertrouwen, ondanks... "Match om ons aan op te trekken" Reactie

Club Brugge tankte vertrouwen, ondanks... "Match om ons aan op te trekken"

18:45
Dat moet pijn doen in Anderlecht: 'Dit is het transferbedrag voor Sadiki'

Dat moet pijn doen in Anderlecht: 'Dit is het transferbedrag voor Sadiki'

17:00
4
Crisis bezworen bij Club Brugge: Tzolis trekt scheve situatie recht en Vermant doet de rest

Crisis bezworen bij Club Brugge: Tzolis trekt scheve situatie recht en Vermant doet de rest

17:54
Ruben Van Gucht in week tijd twee keer voor rechter De derde helft

Ruben Van Gucht in week tijd twee keer voor rechter

18:30
Cornelis spreekt klare taal over job als hoofdcoach bij Charleroi

Cornelis spreekt klare taal over job als hoofdcoach bij Charleroi

17:30
Rik De Mil neemt nederlaag filosofisch op: "Dan kan je sneller opstaan"

Rik De Mil neemt nederlaag filosofisch op: "Dan kan je sneller opstaan"

16:45
1
Wat gebeurde er vandaag in de Challenger Pro League?

Wat gebeurde er vandaag in de Challenger Pro League?

18:00
Antwerp stoomt door onder nieuwe coach Oosting, primeur voor De Mil levert nederlaag op

Antwerp stoomt door onder nieuwe coach Oosting, primeur voor De Mil levert nederlaag op

15:34
Twee Anderlecht-spelers maken elkaar beter: duo waar muziek in zit Analyse

Twee Anderlecht-spelers maken elkaar beter: duo waar muziek in zit

08:00
10
'Bounida achterna: Anderlecht speelt opnieuw toptalent kwijt'

'Bounida achterna: Anderlecht speelt opnieuw toptalent kwijt'

14:30
"Nobele beslissing": JPL-ploeg stuurt zomertransfer door

"Nobele beslissing": JPL-ploeg stuurt zomertransfer door

16:30
"De strafschop? Het is een schande!" en "Slechte beelden gezien?" - Anderlecht-spelers furieus Reactie

"De strafschop? Het is een schande!" en "Slechte beelden gezien?" - Anderlecht-spelers furieus

07:30
Broer van Leko ziet het verschil met eerste passage bij Club

Broer van Leko ziet het verschil met eerste passage bij Club

16:00
Allerlaatste kans voor Fink? Boskamp voelt de bui hangen

Allerlaatste kans voor Fink? Boskamp voelt de bui hangen

15:30
🎥 De emotionele terugkeer van Francis Amuzu in het Lotto Park

🎥 De emotionele terugkeer van Francis Amuzu in het Lotto Park

10:30
Guardiola houdt zijn adem in: grote bezorgdheid over Jeremy Doku

Guardiola houdt zijn adem in: grote bezorgdheid over Jeremy Doku

15:00
'Antwerp heeft besluit genomen over Vincent Janssen'

'Antwerp heeft besluit genomen over Vincent Janssen'

13:30
1
Ideale dag: Westerlo-speler scoorde laatste goal tegen... ex-ploeg Genk

Ideale dag: Westerlo-speler scoorde laatste goal tegen... ex-ploeg Genk

14:00
Ex-speler van Anderlecht en Standard terug op het veld na beroerte en coma

Ex-speler van Anderlecht en Standard terug op het veld na beroerte en coma

13:00
Omstreden penalty STVV lanceert Anderlecht naar erop en erover: VAR gaf paars-wit duwtje

Omstreden penalty STVV lanceert Anderlecht naar erop en erover: VAR gaf paars-wit duwtje

22:46
🎥 Was dit een penalty voor STVV? Bij Anderlecht zijn ze woedend en begrijpen ze het niet

🎥 Was dit een penalty voor STVV? Bij Anderlecht zijn ze woedend en begrijpen ze het niet

22:12
9
'Nieuw trainersontslag op komst in Jupiler Pro League'

'Nieuw trainersontslag op komst in Jupiler Pro League'

12:30
7
OFFICIEEL: Stevige domper voor Union SG ... en meevaller voor Charleroi

OFFICIEEL: Stevige domper voor Union SG ... en meevaller voor Charleroi

11:40
Het Lotto Park bijna muisstil... tijdens de match: dit is de reden waarom fans zwegen

Het Lotto Park bijna muisstil... tijdens de match: dit is de reden waarom fans zwegen

21:10
12
Imke Courtois is wel héél kritisch voor Club Brugge: "Zo zijn ze groot geworden"

Imke Courtois is wel héél kritisch voor Club Brugge: "Zo zijn ze groot geworden"

12:00
1
Wesley Sonck roert zich in debat Nicky Hayen: "Vinden we dit normaal?"

Wesley Sonck roert zich in debat Nicky Hayen: "Vinden we dit normaal?"

11:20
3
Gaat KRC Genk de wintermarkt op? Dimitri De Condé verrast

Gaat KRC Genk de wintermarkt op? Dimitri De Condé verrast

10:00
LIVE: Club Brugge met dubbele zorgen en trainerswissel tegen stug Dender

LIVE: Club Brugge met dubbele zorgen en trainerswissel tegen stug Dender

09:15
"Allemaal onzin": Terugkeer van Ivan Leko naar Brugge wordt sterk bekritiseerd

"Allemaal onzin": Terugkeer van Ivan Leko naar Brugge wordt sterk bekritiseerd

09:32
2
🎥 Dit was het emotionele eerbetoon van de Jupiler Pro League aan Glen de Boeck

🎥 Dit was het emotionele eerbetoon van de Jupiler Pro League aan Glen de Boeck

23:00
Besnik Hasi heeft twee duidelijke boodschappen voor Anderlecht-bestuur: "Ik hoop dat het in orde komt" Reactie

Besnik Hasi heeft twee duidelijke boodschappen voor Anderlecht-bestuur: "Ik hoop dat het in orde komt"

00:10
Enorme domper voor Beerschot tegen Stijn Stijnen

Enorme domper voor Beerschot tegen Stijn Stijnen

09:00
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 18
Standard Standard 0-1 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 0-2 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-5 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 0-1 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 0-1 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Porthos Porthos over Gumienny is overduidelijk over penalty van STVV Geert66 Geert66 over Bart Verhaeghe laat zich uit over ontslag Nicky Hayen: "Hij mag ons dankbaar zijn" Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over KAA Gent - Antwerp: - Gambin0 Gambin0 over Rik De Mil neemt nederlaag filosofisch op: "Dan kan je sneller opstaan" Pegel Pegel over KRC Genk - Westerlo: 0-1 Lommelaar Lommelaar over Anderlecht komt met controversieel voorstel competitiehervorming: "We houden het geen vijf jaar uit" CCpl CCpl over K Beerschot VA - Patro Eisden Maasmechelen: 0-2 Philippe Cr Philippe Cr over 'Nieuw trainersontslag op komst in Jupiler Pro League' GertjeFCB GertjeFCB over FCV Dender EH - Club Brugge: 1-5 Mitchke #FREESHAKY&CO Mitchke #FREESHAKY&CO over Twee Anderlecht-spelers maken elkaar beter: duo waar muziek in zit Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved