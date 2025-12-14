Datum: 14/12/2025 19:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 18

LIVE: Genk laat gelijkmaker onbegrijpelijk liggen tegen Westerlo!

KRC Genk ontvangt zondagavond KVC Westerlo. Fink voert vier wissels door: Mirisola, Steuckers, Sor en Bangoura komen in de ploeg. Bij Westerlo starten Rommens en Yow opnieuw.

Alle live matchen
Stand Live
Tijd   40' 41" 
Brandon Morren
Discussieer live mee! Lees 16 reacties...
34
KRC Genk - Westerlo
28
 Genk komt nog een keer aan het Westelse doel. Eerst wordt een bal van Medina weggewerkt door Jungdal, nadien volgen er nog enkele halve pogingen.
23
 Mirisola laat gelijkmaker onbegrijpelijk liggen
Na 23 minuten spelen krijgt Genk een eerste perfect uitgespeelde kans. El Ouahdi bedient Mirisola op een presenteerblaadje, maar de spits trapt vanop een meter op de lat. Deze was moeilijk om te missen.
20
 Rommens kan de bal net niet binnenkopen na een hoekschop. Westerlo heeft na de 4-0-zege tegen Anderlecht zin om een andere grotere ploeg te kloppen.
17
 Genk speelt opnieuw typisch Genk. De Limburgers hebben de bal bijna heel de tijd, maar krijgen op offensief vlak amper iets klaargespeeld.
13

Goal 		Doelpunt van Griffin Yow (Arthur Piedfort)
Daar is het openingsdoelpunt! De Westelse aanval krijgt alle ruimte van de wereld na makkelijk balverlies van Heynen. Achteraan staat het enorm slecht en daar profiteren de Kemphanen graag van.
11
 Westerlo versiert een hoekschop die later snel wordt weggewerkt. We kijken voorlopig naar een weinig intense openingsfase.
8
 Genk kan een eerste keer (een beetje) gevaarlijk zijn. De Limburgers hebben de bal, maar zoeken nog naar openingen.
2
 Mirisola en Sor sprinten op doel af, maar de Genkse spits haalt het tempo er zelf uit. Westerlo krijgt zo de bal al snel weer terug.
1
 We zijn eraan begonnen! Michiel Allaerts fluit de match op gang.
1
 KRC Genk - Westerlo: 0-0
KRC Genk (KRC Genk - Westerlo)
KRC Genk: Hendrik Van Crombrugge - Zakaria El Ouahdi - Matte Smets - Mujaid Sadick Aliu - Yaimar Medina - Ibrahima Sory Bangoura - Bryan Heynen - Jarne Steuckers - Daan Heymans - Yira Collins Sor - Robin Mirisola
Bank: Hyun-Gyu Oh - Patrik Hrosovský - Konstantinos Karetsas - Nikolas Sattlberger - Tobias Lawal - Ayumu Yokoyama - Adrian Palacios - Josue Ndenge Kongolo - Brent Stevens - Jusef Erabi

Westerlo (KRC Genk - Westerlo)
Westerlo: Andreas Jungdal - Tuur Rommens - Amando Lapage - Emin Bayram - Bryan Reynolds - Arthur Piedfort - Dogucan Haspolat - Allahyar Sayyadmanesh - Isa Sakamoto - Griffin Yow - Nacho Ferri
Bank: Sergiy Sydorchuk - Antoñito Cordero - Adedire Mebude - Kyan Vaesen - Mathias Fixelles - Lucas Mbamba-Muanda - Lucas Mbamba - Koen Vanlangendonck - Roman Neustädter - Thomas Van Den Keybus

KRC Genk KRC Genk
Van Crombrugge Hendrik 6.4  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
Meer statistieken
El Ouahdi Zakaria 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 19/21 (90.5%)
Meer statistieken
Smets Matte 7.0  
  • Nauwkeurige passes: 31/32 (96.9%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Sadick Aliu Mujaid 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 27/27 (100%)
Meer statistieken
Medina Yaimar 6.0  
  • Nauwkeurige passes: 16/23 (69.6%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Bangoura Ibrahima Sory 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 15/15 (100%)
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
Heynen Bryan 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 18/21 (85.7%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Steuckers Jarne 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 7/11 (63.6%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Heymans Daan 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 14/18 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Sor Yira Collins 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Mirisola Robin 6.6  
  • Schoten op doel: 0/2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bank
Oh Hyun-Gyu  
Hrosovský Patrik  
Karetsas Konstantinos  
Sattlberger Nikolas  
Lawal Tobias  
Yokoyama Ayumu  
Palacios Adrian  
Ndenge Kongolo Josue  
Stevens Brent  
Erabi Jusef  
 

Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas 7.4  
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Rommens Tuur 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Lapage Amando 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 14/15 (93.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Bayram Emin 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 12/15 (80%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Reynolds Bryan 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 9/13 (69.2%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Piedfort Arthur A 7.4  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Haspolat Dogucan 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Sayyadmanesh Allahyar 7.2  
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Sakamoto Isa 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Yow Griffin 7.9  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Nacho Ferri 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 3/8 (37.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Sydorchuk Sergiy  
Cordero Antoñito  
Mebude Adedire  
Vaesen Kyan  
Fixelles Mathias  
Mbamba-Muanda Lucas  
Mbamba Lucas  
Vanlangendonck Koen  
Neustädter Roman  
Van Den Keybus Thomas  

Vooraf

Hoe Westerlo huzarenstukje tegen Anderlecht zondag kan herhalen tegen Genk
Hoe Westerlo huzarenstukje tegen Anderlecht zondag kan herhalen tegen Genk
Foto: © photonews

Westerlo won op speeldag 17 overtuigend van een zwak Anderlecht. Kunnen de mannen van Issame Charai ook Genk verrassen?

't Kuipje stond afgelopen zondag in vuur en vlam. Westerlo zorgde voor een stunt door thuis Anderlecht met 4-0 te vernederen. Westerlo domineerde de volledige wedstrijd tegen een zeer ondermaats Anderlecht.

Sterk Westerlo

Het is mede dankzij een zwak Anderlecht dat Westerlo het zo makkelijk had. Maar de mannen van Issame Charai verdienen ook zeker een pluim. Alles viel op hun plaats bij de Kemphanen.

Drie uitblinkers op het scorebord

Nu staat Westerlo vol vertrouwen voor een nieuwe uitdaging op bezoek bij Genk. Als Westerlo hetzelfde niveau haalt zal het een spannende wedstrijd worden. Genk moet oppassen voor onder andere Allahyar Sayyadmanesh, Arthur Piedfort en Bryan Reynolds die in bloedvorm verkeren.

Piedfort was de man in het middenveld, Sayyadmanesh stond twee keer op het scorebord en ook Reynolds beloonde zijn ijzersterke partij tegen Anderlecht met een doelpunt.

Onverdiende nederlaag in de heenronde

In de vorige wedstrijd tegen Genk wonnen de Genkies met 0-1 op het veld van Westerlo. Oh zorgde voor het enige doelpunt in een wedstrijd waarin Genk enkel in de eerste helft lichtjes de bovenhand had.

In de tweede helft was Westerlo de betere ploeg. De Kemphanen troffen ook twee keer de dwarsligger in die wedstrijd. Thuis verdiende Westerlo meer maar in de Cegeka Arena kan je een sterker Genk verwachten.

Gaat KRC Genk de wintermarkt op? Dimitri De Condé verrast

Gaat KRC Genk de wintermarkt op? Dimitri De Condé verrast

10:00

In de Jupiler Pro League heeft KRC Genk het tot op heden vrij lastig gehad. De top-6 is het eerste grote doel, maar daarvoor zal er toch nog een en ander moeten gaan gebeur...

Allerlaatste kans voor Fink? Boskamp voelt de bui hangen

Allerlaatste kans voor Fink? Boskamp voelt de bui hangen

15:30

KRC Genk bevindt zich in een moeilijke periode. De druk op trainer Thorsten Fink neemt toe en de wedstrijd tegen Westerlo kan bepalend worden voor zijn toekomst.

Ideale dag: Westerlo-speler scoorde laatste goal tegen... ex-ploeg Genk

Ideale dag: Westerlo-speler scoorde laatste goal tegen... ex-ploeg Genk

14:00

Tuur Rommens kende een moeilijke periode na een zware blessure, maar maakte recent zijn terugkeer op het veld. Zijn verhaal toont de weg van herstel en de hoop op nieuwe su...

Jupiler Pro League

 Speeldag 18
Standard Standard 0-1 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 0-2 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-5 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 0-1 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 0-1 Westerlo Westerlo
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved