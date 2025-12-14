LIVE: Genk laat gelijkmaker onbegrijpelijk liggen tegen Westerlo!

Westerlo won op speeldag 17 overtuigend van een zwak Anderlecht. Kunnen de mannen van Issame Charai ook Genk verrassen?

't Kuipje stond afgelopen zondag in vuur en vlam. Westerlo zorgde voor een stunt door thuis Anderlecht met 4-0 te vernederen. Westerlo domineerde de volledige wedstrijd tegen een zeer ondermaats Anderlecht.

Sterk Westerlo

Het is mede dankzij een zwak Anderlecht dat Westerlo het zo makkelijk had. Maar de mannen van Issame Charai verdienen ook zeker een pluim. Alles viel op hun plaats bij de Kemphanen.

Drie uitblinkers op het scorebord

Nu staat Westerlo vol vertrouwen voor een nieuwe uitdaging op bezoek bij Genk. Als Westerlo hetzelfde niveau haalt zal het een spannende wedstrijd worden. Genk moet oppassen voor onder andere Allahyar Sayyadmanesh, Arthur Piedfort en Bryan Reynolds die in bloedvorm verkeren.

Piedfort was de man in het middenveld, Sayyadmanesh stond twee keer op het scorebord en ook Reynolds beloonde zijn ijzersterke partij tegen Anderlecht met een doelpunt.

Onverdiende nederlaag in de heenronde

In de vorige wedstrijd tegen Genk wonnen de Genkies met 0-1 op het veld van Westerlo. Oh zorgde voor het enige doelpunt in een wedstrijd waarin Genk enkel in de eerste helft lichtjes de bovenhand had.

In de tweede helft was Westerlo de betere ploeg. De Kemphanen troffen ook twee keer de dwarsligger in die wedstrijd. Thuis verdiende Westerlo meer maar in de Cegeka Arena kan je een sterker Genk verwachten.