Hein Vanhaezebrouck is heel duidelijk over ontslag van Fink bij Genk

Thorsten Fink is niet langer de trainer van Racing Genk. Het bestuur vond dat de Duitser niet meer de juiste man op de juiste plaats was. Er moest snel iets veranderen.

Hein Vanhaezebrouck is duidelijk over het ontslag. "Ik vind het jammer. Ik ben een grote fan van Thorsten Fink, een buitenlandse coach maar een duidelijke meerwaarde voor onze competitie", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Vanhaezebrouck ziet niet alleen de coach als probleem

Genk zit met een scoringsprobleem. Fink leed volgens Vanhaezebrouck deels onder het vertrek van Tolu. "Erabi is nog gekomen, maar blijkt nog geen geslaagde transfer. En behalve Tolu is alleen Bonsu Baah vertrokken. Het is dus grotendeels dezelfde ploeg als vorig seizoen. De spelers én de clubleiding hebben zeker ook hun verantwoordelijkheid."

Vanhaezebrouck wijst nog naar het feit dat de twee centrale verdedigers van Genk steeds in ondertal komen. Ook speelde Genk nog vaak op dezelfde manier met Oh in de spits als met Tolu, terwijl het twee totaal verschillende profielen zijn.

"Dus dat komt ook op zijn boterham, al mag iedereen bij Genk zich dit aanwrijven. Alleen betaalt hij de prijs daarvoor. Fink zal snel weer een nieuwe club vinden", besluit de voormalige trainer van onder meer KAA Gent en Anderlecht.