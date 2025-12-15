Van twee miljoen euro naar... minder? 'Anderlecht wil Thorgan Hazard in Brussel houden, maar...'

Thorgan Hazard is vanaf januari vrij om zijn krabbel te zetten bij een club van zijn keuze. Voor de speler zelf is die keuze héél simpel. Maar hoe wil RSC Anderlecht het aanpakken?

Thorgan Hazard wil bij RSC Anderlecht blijven. En RSC Anderlecht wil de sterkhouder héél graag in het Lotto Park houden. Alleen: niét aan de huidige voorwaarden.

De 47-voudig Rode Duivel verdient vandaag iets minder dan twee miljoen euro bruto. Anderlecht wil heus in de buidel tasten voor Hazard, maar dat bedrag moét naar beneden.

Prestatiegericht contract

Jan Vertonghen werd destijds verleid met een prestatiegericht contract. De kans is echter klein dat Hazard een soortgelijke overeenkomst zal accepteren. Moéten presteren heeft nog in het woordenboek van eender welke Hazard gestaan.

"Als het van mij zou afhangen blijft hij nog jaren bij ons", is Besnik Hasi in Het Laatste Nieuws héél duidelijk. "Hij is een beslissende speler én een meerwaarde voor de ploeg. Op én naast het veld."

Besnik Hasi is fan

Hasi ziet dat Hazard de voorbije maanden gegroeid is in zijn rol. "Zijn betrokkenheid is groter dan voorheen. Dat geeft vertrouwen aan de hele ploeg, zeker aan de jongeren."





"Thorgan eist de bal altijd op", besluit Hasi. "Op die manier loodst hij de ploeg doorheen moeilijke momenten. Dat wordt niet altijd opgemerkt door iedereen."