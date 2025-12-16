🎥 Thibaut Courtois grijpt naast trofee ... en wat een doelpunt voor Puskas Award!

De prijsuitreiking van de FIFA Awards begint om 18 uur. Vroeger dan het geplande gala op dinsdagavond heeft de Wereldvoetbalbond al enkele laureaten bekendgemaakt. En zo weten we ook alvast dat Thibaut Courtois geen nieuwe prijs pakt.

De trofee voor de beste doelman gaat naar Gianluigi Donnaruma, die PSG aan de Champions League-titel hielp. Intussen staat de Italiaan onder de lat bij Manchester City. "Het is echt een eer om deze prijs te ontvangen. Ik ben heel tevreden", gaf die mee.



Courtois won de award al eens in 2018. In 2022 en 2023 eindigde hij telkens tweede. Ook dit jaar grijpt hij dus naast de prijs. Gianni Infantino liet in zijn kaarten kijken over waarom Donnaruma uiteindelijk de prijs kreeg.

Thibaut Courtois grijpt naast trofee

"Donnaruma was heel goed op het WK voor Clubs, in de Champions League en in de competitie met PSG. Hij is de eerste Italiaan sinds Gianluigi Buffon in 2017 die deze prijs wint en hij is een zeer waardige opvolger voor hem."

Hannah Hampton is crowned #TheBest FIFA Women's Goalkeeper 2025! 🧤 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) December 16, 2025

Hannah Hampton won de prijs voor beste doelvrouw. De Engelse maakte ook een uitzonderlijk jaar mee in 2025 en pakte daarin ook een nieuwe Europese titel met de Three Lionesses. De doelvrouw was in de finale tegen Spanje van groot belang.

Er waren nog meer prijzen die al voor het gala op dinsdagavond werden bekendgemaakt. Lizbeth Ovalle won de Marta Award 2025 en Santiago Montiel won met zijn knappe omhaal voor Independiente de Puskas Award.



Lees ook... Na proces van '700 miljoen euro': dit moet PSG ophoesten aan Kylian Mbappé›