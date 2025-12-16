🎥 Thibaut Courtois grijpt naast trofee ... en wat een doelpunt voor Puskas Award!

🎥 Thibaut Courtois grijpt naast trofee ... en wat een doelpunt voor Puskas Award!
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De prijsuitreiking van de FIFA Awards begint om 18 uur. Vroeger dan het geplande gala op dinsdagavond heeft de Wereldvoetbalbond al enkele laureaten bekendgemaakt. En zo weten we ook alvast dat Thibaut Courtois geen nieuwe prijs pakt.

De trofee voor de beste doelman gaat naar Gianluigi Donnaruma, die PSG aan de Champions League-titel hielp. Intussen staat de Italiaan onder de lat bij Manchester City. "Het is echt een eer om deze prijs te ontvangen. Ik ben heel tevreden", gaf die mee.

Courtois won de award al eens in 2018. In 2022 en 2023 eindigde hij telkens tweede. Ook dit jaar grijpt hij dus naast de prijs. Gianni Infantino liet in zijn kaarten kijken over waarom Donnaruma uiteindelijk de prijs kreeg.

Thibaut Courtois grijpt naast trofee

"Donnaruma was heel goed op het WK voor Clubs, in de Champions League en in de competitie met PSG. Hij is de eerste Italiaan sinds Gianluigi Buffon in 2017 die deze prijs wint en hij is een zeer waardige opvolger voor hem."

Hannah Hampton won de prijs voor beste doelvrouw. De Engelse maakte ook een uitzonderlijk jaar mee in 2025 en pakte daarin ook een nieuwe Europese titel met de Three Lionesses. De doelvrouw was in de finale tegen Spanje van groot belang.

Er waren nog meer prijzen die al voor het gala op dinsdagavond werden bekendgemaakt. Lizbeth Ovalle won de Marta Award 2025 en Santiago Montiel won met zijn knappe omhaal voor Independiente de Puskas Award.

Lees ook... Na proces van '700 miljoen euro': dit moet PSG ophoesten aan Kylian Mbappé

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
PSG
Real Madrid
Thibaut Courtois
Gianluigi Donnarumma

Meer nieuws

Na proces van '700 miljoen euro': dit moet PSG ophoesten aan Kylian Mbappé

Na proces van '700 miljoen euro': dit moet PSG ophoesten aan Kylian Mbappé

14:00
'Zweedse Irakees wil aandelen in Belgische profclub overnemen ... als hij zelf mag meespelen'

'Zweedse Irakees wil aandelen in Belgische profclub overnemen ... als hij zelf mag meespelen'

17:10
Nicky Hayen en Mark Van Bommel? KRC Genk zou wel eens héél opvallende keuze kunnen maken

Nicky Hayen en Mark Van Bommel? KRC Genk zou wel eens héél opvallende keuze kunnen maken

17:00
Na de ongerustheid over Doku: meer duidelijkheid over onbeschikbaarheid van winger

Na de ongerustheid over Doku: meer duidelijkheid over onbeschikbaarheid van winger

15:15
'KAA Gent slaat terug en haalt pion met verleden bij Club Brugge in huis'

'KAA Gent slaat terug en haalt pion met verleden bij Club Brugge in huis'

16:30
De eerste woorden van Fellaini bij ... Charleroi: "Mijn verleden bij Standard?"

De eerste woorden van Fellaini bij ... Charleroi: "Mijn verleden bij Standard?"

15:00
1
Vandenbempt spreekt: "Dat bewees het grote gelijk van het bestuur van Club Brugge"

Vandenbempt spreekt: "Dat bewees het grote gelijk van het bestuur van Club Brugge"

15:30
6
Het is niet enkel Thorsten Fink zijn schuld... Waar Dimitri De Condé zich stevig op miskeken heeft bij Genk

Het is niet enkel Thorsten Fink zijn schuld... Waar Dimitri De Condé zich stevig op miskeken heeft bij Genk

14:40
1
'Beerschot-icoon Hernan Losada staat dicht bij opvallende nieuwe uitdaging'

'Beerschot-icoon Hernan Losada staat dicht bij opvallende nieuwe uitdaging'

14:30
Buitenkans voor Anderlecht? 'Gerenommeerde club toont interesse in Mario Stroeykens'

Buitenkans voor Anderlecht? 'Gerenommeerde club toont interesse in Mario Stroeykens'

14:20
2
Zware tegenvaller voor Anderlecht én speler

Zware tegenvaller voor Anderlecht én speler

13:30
Jeugdproduct Club Brugge maakt indruk bij KV Kortrijk: "Van niemand bang"

Jeugdproduct Club Brugge maakt indruk bij KV Kortrijk: "Van niemand bang"

13:15
De cijfertjes zijn bekend: zoveel moeten Club Brugge en Ivan Leko betalen aan Gent (en tegen deze dag)

De cijfertjes zijn bekend: zoveel moeten Club Brugge en Ivan Leko betalen aan Gent (en tegen deze dag)

13:00
1
Waar komt de metamorfose van Antwerp vandaan? Goots lijkt het te weten: "Het marcheert ongelooflijk"

Waar komt de metamorfose van Antwerp vandaan? Goots lijkt het te weten: "Het marcheert ongelooflijk"

12:40
4
Nicky Hayen heeft het met één zaak bijzonder lastig na ontslag: "Donkere kant van voetbal"

Nicky Hayen heeft het met één zaak bijzonder lastig na ontslag: "Donkere kant van voetbal"

12:20
4
Davy Roef prikt zeer stevig richting Ivan Leko

Davy Roef prikt zeer stevig richting Ivan Leko

11:50
Wat richting KAA Gent? Club Brugge komt met update over onfortuinlijke speler

Wat richting KAA Gent? Club Brugge komt met update over onfortuinlijke speler

12:00
5
Anderlecht-uitblinker waar nog véél rek op zit: onmisbaar geworden

Anderlecht-uitblinker waar nog véél rek op zit: onmisbaar geworden

11:40
1
Fellaini bij Charleroi? Toch wel héél vreemd gezien zijn Standard-verleden... Dit is de uitleg

Fellaini bij Charleroi? Toch wel héél vreemd gezien zijn Standard-verleden... Dit is de uitleg

11:20
7
Supporters Anderlecht, Union, Standard... klagen systeem aan: meer risico, maar makkelijker in het buitenland

Supporters Anderlecht, Union, Standard... klagen systeem aan: meer risico, maar makkelijker in het buitenland

11:00
1
Brits voetbalicoon geeft toe dat hij heel diep zat na gemiste penalty: "Ik zeg niet dat ik zou springen..."

Brits voetbalicoon geeft toe dat hij heel diep zat na gemiste penalty: "Ik zeg niet dat ik zou springen..."

10:30
Deze Belgische scheidsrechter mag naar het WK komende zomer

Deze Belgische scheidsrechter mag naar het WK komende zomer

10:00
4
Anderlecht motiveert spelers ook via hun portefeuille: 'Geen top zes, geen centen'

Anderlecht motiveert spelers ook via hun portefeuille: 'Geen top zes, geen centen'

09:30
2
En ineens duikt Hans Vanaken op waar je hem niet verwacht: The Beast was er blij mee

En ineens duikt Hans Vanaken op waar je hem niet verwacht: The Beast was er blij mee

09:00
Toptransfer in de winter? Club Brugge heeft er al een beslissing over genomen

Toptransfer in de winter? Club Brugge heeft er al een beslissing over genomen

08:40
3
Weeral de held van de avond: Senne Lammens houdt 41-jarig record staande

Weeral de held van de avond: Senne Lammens houdt 41-jarig record staande

08:20
7
Trainerscarrousel van jewelste: Genk zet duidelijk zinnen op... Nicky Hayen

Trainerscarrousel van jewelste: Genk zet duidelijk zinnen op... Nicky Hayen

08:00
12
Anderlecht heeft De Cat op de vingers getikt: "Ik ga dat niet nog eens roepen"

Anderlecht heeft De Cat op de vingers getikt: "Ik ga dat niet nog eens roepen"

07:40
3
Verrassende wending? Antwerp denkt aan speler van kampioenenploeg als versterking

Verrassende wending? Antwerp denkt aan speler van kampioenenploeg als versterking

07:20
15
Leko vertrok via opstapclausule en niét met afkoopsom bij KAA Gent, maar... wie gaat dat bedrag betalen?

Leko vertrok via opstapclausule en niét met afkoopsom bij KAA Gent, maar... wie gaat dat bedrag betalen?

07:00
11
Anthony Vanden Borre verrast: "Daar heb ik achteraf gezien spijt van"

Anthony Vanden Borre verrast: "Daar heb ik achteraf gezien spijt van"

22:30
ONTHULD: Theo Leoni weigerde aanbieding van deze Belgische topclub uit liefde voor RSC Anderlecht

ONTHULD: Theo Leoni weigerde aanbieding van deze Belgische topclub uit liefde voor RSC Anderlecht

06:30
2
Voor Bart Verhaeghe is 'goed' niet 'goed genoeg': "Er is nooit iets echt af" Analyse

Voor Bart Verhaeghe is 'goed' niet 'goed genoeg': "Er is nooit iets echt af"

06:00
4
Pijnlijk puntenverlies in Limburgse derby voor Sporting Hasselt, maar ...

Pijnlijk puntenverlies in Limburgse derby voor Sporting Hasselt, maar ...

23:30
Van twee miljoen euro naar... minder? 'Anderlecht wil Thorgan Hazard in Brussel houden, maar...'

Van twee miljoen euro naar... minder? 'Anderlecht wil Thorgan Hazard in Brussel houden, maar...'

23:00
4
Will Still weigert aanbieding van Franse traditieclub en geeft zelf uitleg bij zijn opvallende keuze

Will Still weigert aanbieding van Franse traditieclub en geeft zelf uitleg bij zijn opvallende keuze

22:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Ligue 1

 Speeldag 16
Angers Angers 4-1 Nantes Nantes
Rennes Rennes 3-1 Stade Brestois Stade Brestois
Metz Metz 2-3 PSG PSG
Paris FC Paris FC 0-3 Toulouse Toulouse
Lyon Lyon 1-0 Le Havre Le Havre
Strasbourg Strasbourg 0-0 Lorient Lorient
Auxerre Auxerre 3-4 Lille OSC Lille OSC
RC Lens RC Lens 2-0 Nice Nice
Marseille Marseille 1-0 Monaco Monaco

Nieuwste reacties

Tom Lemoyne Tom Lemoyne over Vandenbempt spreekt: "Dat bewees het grote gelijk van het bestuur van Club Brugge" J K J K over Verrassende wending? Antwerp denkt aan speler van kampioenenploeg als versterking Kompany_GOAT Kompany_GOAT over De cijfertjes zijn bekend: zoveel moeten Club Brugge en Ivan Leko betalen aan Gent (en tegen deze dag) 1872 1872 over Buitenkans voor Anderlecht? 'Gerenommeerde club toont interesse in Mario Stroeykens' mijnheer primus mijnheer primus over Toptransfer in de winter? Club Brugge heeft er al een beslissing over genomen Tom Lemoyne Tom Lemoyne over Nicky Hayen heeft het met één zaak bijzonder lastig na ontslag: "Donkere kant van voetbal" filip hendrix filip hendrix over Waar komt de metamorfose van Antwerp vandaan? Goots lijkt het te weten: "Het marcheert ongelooflijk" Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Weeral de held van de avond: Senne Lammens houdt 41-jarig record staande De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over De eerste woorden van Fellaini bij ... Charleroi: "Mijn verleden bij Standard?" Stigo12 Stigo12 over OFFICIEEL: Inter Miami verrast en haalt Spaans international naar Major League Soccer Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved