Nicky Hayen en Mark Van Bommel? KRC Genk zou wel eens héél opvallende keuze kunnen maken

Racing Genk heeft ingegrepen na een reeks wisselvallige resultaten en zette Thorsten Fink op straat. En dus is de zoektocht naar een opvolger inmiddels volop begonnen. Tot op heden is er nog niemand gekozen of gevonden.

Een van de namen die volgens Het Nieuwsblad zeker op het lijstje staat, is die van Nicky Hayen. Hayen is sinds kort vrij op de markt na zijn ontslag bij Club Brugge en komt daardoor automatisch in beeld, zo klinkt het.

Nicky Hayen en Mark van Bommel worden genoemd ...

Ook Mark van Bommel - met een verleden bij onder meer Royal Antwerp FC - werd hier en daar al genoemd. Toch lijkt het er in beide gevallen op dat het wel eens moeilijk zou kunnen worden om hen in huis te halen.

Beide coaches zouden mogelijk eerder op het buitenland mikken én bovendien ook een riant salaris kunnen moeten gaan verdienen. En dus kijken ze bij Genk mogelijk ook al naar andere opties, die goedkoper en/of haalbaarder zijn.

Of komt de oplossing uit eigen Genkse rangen?

Daarbij zou volgens diverse analisten en insiders ook wel eens in de eigen rangen kunnen gezocht worden. De zoektocht is nog maar sinds maandag bezig en er zouden weliswaar al wat verkennende gesprekken gevoerd zijn, maar ...

Lees ook... Trainerscarrousel van jewelste: Genk zet duidelijk zinnen op... Nicky Hayen
Met Johan Van Rumst hebben ze een goede coach in huis. Hij is momenteel actief bij Jong Genk, dat actief is in de Challenger Pro League én ook goede resultaten neer weet te zetten in de Youth League voor Jong Genk. Komt hij - zoals Hayen bij Club Brugge destijds deed - vanuit de 'jeugd' naar de A-ploeg als T1?

Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

