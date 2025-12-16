Na de ongerustheid over Doku: meer duidelijkheid over onbeschikbaarheid van winger

Na de ongerustheid over Doku: meer duidelijkheid over onbeschikbaarheid van winger
Foto: © photonews

De kans dat Jérémy Doku dit jaar nog in actie komt, wordt steeds kleiner. De ongerustheid was er al een paar dagen en ondertussen wordt duidelijk dat hij een paar weken buiten strijd zal zijn bij Manchester City.

Jeremy Doku is onmisbaar geworden bij Manchester City. Toch ontbrak hij op het wedstrijdblad voor de uitwedstrijd tegen Crystal Palace. Er werd toen al vermoed dat de Rode Duivel een kleine blessure had opgelopen.

Pep Guardiola kwam met meer duiding over Doku

Pep Guardiola was al meermaals duidelijk: de 23-jarige speler is soms beslissend zonder te scoren of assists te geven, maar gewoon door zijn aanwezigheid, waardoor zijn ploeggenoten beter kunnen presteren. En dus onmisbaar in het radarwerk geworden.

Tegen Crystal Palace zat hij niet in de wedstrijdkern. En dus was het gissen naar wat er met hem aan de hand was. Hier en daar werd gedacht aan een beenblessure en dat blijkt nu ook effectief het geval te zijn, weet Sporza.

Doku out tot minstens januari 2026 bij Manchester City?

"Ik weet niet hoelang hij buiten strijd zal zijn", kon ook coach Pep Guardiola geen exacte termijn op de blessure van de Rode Duivel plakken. "Twee of drie weken. Misschien haalt hij Sunderland op Nieuwjaar. We zullen zien."


Het programma voor The Citizens is in ieder geval moordend druk. Brentford (in de League Cup), Nottingham Forest en West Ham United lijkt Doku alvast allemaal aan zich te moeten laten passeren. We wensen hem alvast veel beterschap en een snelle terugkeer.

