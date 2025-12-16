KAA Gent niet akkoord met schorsing: haalt ex-Bruggeling de Slag om Vlaanderen?

Geen Michal Skoras tegen Club Brugge? De kans lijkt eerder klein. Het Bondsparket heeft alvast een schorsing van twee speeldagen voorgesteld, maar KAA Gent wil daar toch nog tegen ingaan. Later deze week zal er meer duidelijkheid komen.

Michal Skoras pakte op het einde van de wedstrijd tegen Royal Antwerp bij een 0-2 achterstand nog een rode kaart voor de Buffalo's. Daardoor zal hij de wedstrijd tegen Club Brugge meer dan waarschijnlijk moeten missen.

Bondsparket doet voorstel voor drie speeldagen, waarvan twee effectief

"Het Bondsparket zou normaal gezien een strafvoorstel doen van 3 effectieve wedstrijd en 1 wedstrijd met uitstel, ondergeschikt eventueel 2 effectieve wedstrijden en 2 wedstrijden met uitstel, doch laat twee elementen doorwegen om te komen tot een lichtere strafmaat", klinkt het in Sportleven.

🟥 | Michał Skóraś kreeg in het slot van de wedstrijd nog rood voorgeschoteld. 🫣 #GNTANT pic.twitter.com/jVUa2Gi8K0 — DAZN België (@DAZN_BENL) December 14, 2025

"Vooreerst is het Bondsparket overtuigd dat de speler geenszins de bedoeling had om deze drieste tackle uit te voeren (hetgeen onmiddellijk blijkt uit zijn reactie), daarnaast is er het gebrek aan disciplinaire antecedenten."

KAA Gent niet akkoord met het voorstel

"Het Bondsparket doet een schorsingsvoorstel van 3 wedstrijden, waarvan 2 effectieve wedstrijden en 1 wedstrijd met uitstel en een geldboete van 2.500 EUR. Indien dit voorstel niet zou worden aanvaard, behoudt het Bondsparket zich het recht voor een zwaardere disciplinaire sanctie te vorderen ter zitting."



KAA Gent zou volgens Gazet van Antwerpen niet akkoord gaan met het schorsingsvoorstel, waardoor de zaak voor zal komen ter zitting. Na een uitspraak op dinsdag zou er mogelijk op vrijdag nog een beroep kunnen komen. Zien we Skoras tegen Club Brugge aan het werk? De kans blijft zeer klein.