Ilay Camara spreekt met een zwaar hart na drama
De informatie is officieel: Ilay Camara is niet inzetbaar en zal niet deelnemen aan de Afrika Cup met Senegal. De speler van Anderlecht heeft hierover gesproken op zijn Instagram-account. En hij is er duidelijk van aangedaan.

Hij was Belgisch international tot de beloftenreeks U21, maar Ilay Camara heeft uiteindelijk gekozen om Senegal te vertegenwoordigen. Hij heeft drie caps bij de Leeuwen van de Teranga. Deze winter zou hij deelnemen aan het eerste grote toernooi van zijn carrière: The Africa Cup of Nations.

Geselecteerd als een van de 28 spelers door Pape Thiaw, raakte de Anderlecht-speler echter geblesseerd en moest hij na slechts vijftien minuten spelen tegen Sint-Truiden dit weekend afhaken. De uitslag is binnen: hij zal niet naar Marokko afreizen om de kleuren van zijn nationale team te verdedigen.

De woorden van Ilay Camara, die niet zal spelen op de Afrika Cup met Senegal

Op zijn Instagram-account heeft Ilay Camara zijn teleurstelling geuit en degenen bedankt die hem hebben gesteund. "Het was een enorme droom voor mij om mijn eerste Afrika Cup met Senegal te spelen. De kleuren van mijn land dragen, deze reis beleven met de groep en samen op zoek gaan naar een tweede ster..."

"Dit zijn beproevingen die voetbal en het leven ons soms opleggen, ook al zijn ze moeilijk. Er rest ons niets anders dan ons lot te aanvaarden en vooruit te blijven gaan. Ik zal alsnog achter het team staan op elk moment, als eerste supporter, om mijn broeders aan te moedigen en al mijn kracht naar hen te sturen."

Lees ook... Zware tegenvaller voor Anderlecht én speler

"Ik heb vertrouwen in deze groep en wens hen om het helemaal af te maken en de trofee terug naar Senegal te brengen. Bedankt voor jullie vele berichten van steun", voegde hij eraan toe in een emotionele boodschap.

