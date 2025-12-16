OFFICIEEL: STVV neemt afscheid van woelwater

STVV is zeer goed aan het seizoen begonnen. Het was een doelstelling van de club om meteen klaar te zijn en niet zoals vorig seizoen achter de feiten aan te gaan hollen. Dat doen ze met een kleinere kern dan vorig seizoen en nu vertrekt nog een speler op Stayen.

Sportief Directeur André Pinto had een paar maanden geleden bij BINK! Podcast in zijn kaarten laten kijken over de afgelopen transfermercato. Daarbij kwam ook de naam van Loïc Lapoussin voor een zoveelste keer naar boven.

De situatie rond Loïc Lapoussin was een van de grootste twijfelpunten van Pinto en STVV in het algemeen. De speler was tot vandaag nog steeds contractspeler van STVV, al leek hij nooit op kansen te moeten rekenen van Vrancken.

Einde verhaal voor Loïc Lapoussin bij STVV

Het woelwater lag nog tot juni 2026 onder contract. Een oplossing bij een andere ploeg om hem te verkopen werd niet gevonden. En dus hebben ze bij STVV nu een andere beslissing genomen met oog op zijn toekomst.

De samenwerking tussen STVV en Loïc Lapoussin werd vandaag beëindigd.

Wij wensen hem veel succes in het vervolg van zijn carrière. pic.twitter.com/bUYl7kCoXk — STVV (@stvv) December 16, 2025

"De samenwerking tussen STVV en Loïc Lapoussin werd vandaag beëindigd. Wij wensen hem veel succes in het vervolg van zijn carrière", aldus STVV in een bericht op de sociale media op dinsdagnamiddag.





Nadat de middenvelder eerder al bij Union SG geen kansen meer kreeg, is het nu bij De Kanaries ook over en out voor hem. Als transfervrije speler kan hij nu wel rustig zoeken naar een nieuwe ploeg om zijn carrière opnieuw te lanceren.