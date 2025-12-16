Verrassende wending? Antwerp denkt aan speler van kampioenenploeg als versterking

Antwerp kijkt deze winter opnieuw naar defensieve versterking en daarbij duikt een bekende naam op. RAFC toont interesse in een terugkeer van Gaston Ávila, de 24-jarige Argentijn die eerder al successen vierde op de Bosuil, weet GvA.

Ávila kan zowel centraal in de verdediging als op de linksachter spelen en was in het seizoen 2022-2023 een vaste waarde bij Antwerp. Dat jaar won hij met de club meteen ook de dubbel, wat hem een transfer naar Ajax opleverde ter waarde van 12,5 miljoen euro.

In Amsterdam kon Ávila die verwachtingen echter niet inlossen. Zijn ontwikkeling werd afgeremd door een zware kruisbandblessure, die hij opliep in januari 2024. Intussen ligt dat hoofdstuk achter hem en is de verdediger opnieuw volledig wedstrijdfit.

Sinds mei speelt Ávila op huurbasis bij het Braziliaanse Fortaleza. Daar miste hij nauwelijks een wedstrijd en maakte hij een sterke indruk, wat zijn marktwaarde opnieuw opkrikte. Niet toevallig volgen meerdere clubs zijn situatie van dichtbij.

Gaston Avila wil terug naar Europa

Zijn uitleenbeurt loopt af op 31 december en ook Braziliaanse topclubs zoals São Paulo tonen interesse. Toch gaat zijn voorkeur uit naar een terugkeer naar Europa, met Antwerp als toch wel een aantrekkelijke optie. De Argentijn voelde zich naar eigen zeggen bijzonder goed op de Bosuil.



Antwerp bekijkt de piste van een huurdeal, maar het financiële plaatje wordt doorslaggevend. Ajax wil dat zijn loon minstens grotendeels wordt overgenomen, wat de onderhandelingen moeilijk maakt.