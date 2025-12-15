Will Still weigert aanbieding van Franse traditieclub en geeft zelf uitleg bij zijn opvallende keuze

Will Still heeft een aanbieding van FC Nantes naast zich neergelegd. Onze landgenoot legt héél duidelijk uit waarom hij niet in de Loire aan de slag gaat.

Will Still werd begin november aan de deur gezet bij Southampton FC. Sindsdien waren er al enkele aanbiedingen, maar onze landgenoot hapte nog niet toe.

"Ik wil eerst en vooral nadenken over mijn carrière om de juiste keuze te maken", aldus Still. "Ik heb op dit moment geen zin om zomaar in een avontuur te springen."

Géén avontuur bij FC Nantes

Om die reden besloot Still om niet aan de slag te gaan bij Nantes. Les Canaris verkeren in acute degradatienood in de Ligue 1 en zijn op zoek naar een zogenaamde stroomstoot.

"Ik ben vereerd door het aanbod van Nantes", aldus Still bij Canal+. "Ik heb de voorzitter bedankt om aan mij te denken, maar ook meteen laten weten dat ik het niet zal doen."

"Al wens ik Nantes het beste toe", besluit Still. "Het is een club met een heel rijke geschiedenis. Het zou zonde zijn om zo'n club te zien degraderen."