Voor Bart Verhaeghe is 'goed' niet 'goed genoeg': "Er is nooit iets echt af"

Bart Verhaeghe heeft zijn nek uitgestoken en krijgt voorlopig gelijk. De 1-5-zege op Dender was niet alleen sportief overtuigend, maar gaf ook een eerste inkijk in wat Ivan Leko opnieuw in Club Brugge wil krijgen: intensiteit, honger en vuur. Al blijft het verdict voorlopig uitgesteld.

Zondagavond, omstreeks 18u20, verliet Verhaeghe het Dender Football Complex via de kleedkamers. Een felicitatieronde bij de spelers, zonder grote woorden. Dat typeert de voorzitter: tevreden mag, maar zelfgenoegzaamheid nooit. Tweede staan na achttien speeldagen is voor hem nog altijd onvoldoende.

Die uitgelekte passages uit zijn speech vielen niet in goede aarde bij Verhaeghe

De keuze om succescoach Nicky Hayen aan de kant te schuiven en Leko terug te halen, was er één met risico. Zeker na de kritiek die Verhaeghe de voorbije dagen kreeg, onder meer na uitlekkende passages uit zijn speech tijdens het VIP-diner voor Arsenal. Uitspraken over de kernkwaliteit en Hayens dankbaarheid vielen bij sommigen slecht.

Toch liet Verhaeghe zich daar zondag niet door verlammen. Een kleine glimlach richting pers, een kort handgebaar, en vooral: de overtuiging dat hij de juiste koers vaart. Hoge bomen vangen veel wind, en dat beseft hij als geen ander.

Sportief kreeg hij alvast een eerste beloning. Club Brugge toonde één helft lang exact wat het bestuur wil zien: dominantie, agressie en controle. Het zijn elementen die onder Hayen te weinig structureel terugkeerden, en die Leko opnieuw probeert te verankeren.

Gent de echte test, maar bij Verhaeghe is niets ooit af

Maar de echte test komt pas nu. Komend weekend wacht AA Gent in de Slag om Vlaanderen, een duel dat meteen als graadmeter zal dienen. Dan zal voor het eerst écht geoordeeld worden of Leko het vuur heeft aangewakkerd dat onder Hayen dit seizoen nooit volledig oplaaide.



Verhaeghe houdt intussen de touwtjes strak in handen. Hij wil altijd meer, hoger en sneller, niet alleen voor Club Brugge maar ook als voortrekker binnen de Pro League. Of dat altijd haalbaar is, moet de toekomst uitwijzen.

Voorlopig staat Club opnieuw tweede en lijkt de rust even weergekeerd. Maar bij Verhaeghe is niets ooit af. Zijn blik is alweer vooruit gericht, op Gent en op alles wat daarna nog moet komen.