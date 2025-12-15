Beveren evenaart record van ... Union SG: "Tegen Genk geschiedenis schrijven?"

SK Beveren staat ruim aan kop in de Challenger Pro League. Op deze manier lijkt promotie naar de eerste klasse een zekerheid. Bovendien zijn ze nu al zestien wedstrijden ongeslagen, al viel het verlossende doelpunt tegen de RSCA Futures pas in minuut 96.

Na zestien speeldagen heeft SK Beveren nog altijd geen enkele wedstrijd verloren in de Challenger Pro League. Al zag het er tegen de RSCA Futures wel minstens even niet al te goed uit, want de verlossende treffer werd pas in minuut 96 gemaakt.

Duur puntenverlies vermeden

Zo werd duur puntenverlies vermeden en lijkt Beveren nu al op weg naar de titel in de Challenger Pro League en bijhorende promotie naar het hoogste niveau. En daar waren ze bij Beveren uiteraard heel blij mee.

"De reactie van mijn ploeg was uitstekend. Mijn jongens vochten voor elke bal, hun houding was top. Mentaal reageerden we sterk", gaf coach Reedijk eerder al mee aan Het Laatste Nieuws. En ook de spelers waren heel blij met de overwinning.

Geschiedenis schrijven tegen Genk?

“Op deze manier winnen doet dubbel zoveel deugd. Het was misschien niet onze beste wedstrijd van het seizoen en er konden verschillende dingen veel beter. Maar wat maakt het uit als we de drie punten thuishouden?", vroeg Jannes Van Hecke zich luidop af bij Het Nieuwsblad.



Beveren heeft het record van Union SG met zestien ongeslagen wedstrijden nu ook weten te evenaren. "Dit is een mooie prestatie. Of we woensdag geschiedenis gaan schrijven tegen Jong Genk? Hopelijk, al wordt dat opnieuw geen makkelijke wedstrijd.”